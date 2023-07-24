特企／《Bleach: Brave Souls》狂慶8週年！新角色、RT抽獎登場

Brave Souls 8週年×千年血戰篇活動第1波概要 8週年紀念STEP UP召喚
活動時間：7月23日（日）15:00～7月31日（一）14:59
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新★5 角色介紹
黑崎一護（8週年紀念ver.）
將變成斬魄刀真正形態的「斬月大叔」與「內在的虛」握在手中，並直視著前方。是為了紀念《Brave Souls》8週年所創造的角色。
White（8週年紀念ver.）
透過許多死神的魂魄所形成的人造虛。全身包覆著漆黑鎧甲，但由於內部是白色的，因而被稱為「White」。是為了紀念《Brave Souls》8週年所創造的角色。
8週年紀念免費Brave Souls召喚―MIX―
活動時間：7月23日（日）15:00～8月15日（二）14:59
為慶祝8週年，1天可免費進行1次10連，最多可免費進行100連的召喚登場！
STEP10時必得1位★5角色！
8週年特別感謝！必得★6角色任選召喚
活動時間：7月23日（日）15:00～8月31日（四）14:59
特別舉辦可選擇10位喜歡的角色，並從中隨機獲得1名的必得★6角色任選召喚！
8週年紀念共鬥關卡
活動時間：7月28日（金）16:00～8月20日（日）15:59
活動「8週年紀念共鬥關卡」舉行中！
完成所有活動指令，將可獲得★5魂【力】、必得★5角色召喚券等豪華獎勵！
8週年紀念關卡 斬魄刀的靈魂所在
活動時間：7月23日（日）15:00 ～8月10日（四）14:59
8週年紀念特別獎勵登場！可獲得關卡指令達成獎勵的限定飾品「★4 8週年紀念幣」。其他還有「8週年紀念指令 第1波」和「8週年×千年血戰篇活動第1波登入獎勵」等豐富的8週年紀念活動將於遊戲內登場！此外，也將舉辦與電視動畫《BLEACH 死神 千年血戰篇-訣別譚-》聯動活動。請務必把握此機會，遊玩爽快3D動作遊戲《BLEACH: Brave Souls》吧！抽出1500名玩家獲取超豪華禮物！「Brave Souls 8週年紀念RT轉推活動」舉辦中！
為紀念《Brave Souls》8週年，將舉辦RT轉推活動，從參與活動的玩家中，抽出1500人贈送《Brave Souls》原創遊戲墊、《Brave Souls》原創磁鐵等超豪華禮物！轉推《Brave Souls》官方Twitter的活動指定推文，即可透過來自官方的回覆迅速得知中獎結果！活動期間每天都可以參與活動，敬請踴躍參加！
活動時間
7月23日（日）～7月30日（日）15:59
參加方法
1.追蹤《BLEACH: Brave Souls》官方Twitter帳號（@Bleachbrs_en）
2.轉推由《Brave Souls》官方Twitter投稿的活動指定推文「Brave Souls 8週年紀念RT轉推活動」
獎品
A獎：《Brave Souls》原創遊戲墊 合計20名
B獎：3000日圓Amazon禮券或是Logicool PEBBLE M350(Graphite) 合計50名
C獎：《Brave Souls》原創磁鐵 合計1430名