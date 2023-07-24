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特企／《Bleach: Brave Souls》狂慶8週年！新角色、RT抽獎登場

▲《BLEACH: Brave Souls》，於2023年7月23日（日）迎來8週年！
▲《BLEACH: Brave Souls》，於2023年7月23日（日）迎來8週年！

本報訊

KLab株式会社旗下對應PC、智慧型裝置、PlayStation®4的爽快3D動作遊戲《BLEACH: Brave Souls》，於2023年7月23日（日）迎來8週年！為紀念此一盛事，遊戲內於7月23日（日）起舉辦「Brave Souls 8週年×千年血戰篇活動第1波」，以表達對玩家的感謝之意。在本次活動中，推出8週年紀念角色「黑崎一護（8週年紀念ver.）」和「White（8週年紀念ver.）」登場的紀念召喚，以及最多100連免費召喚等豐富內容。

Brave Souls 8週年×千年血戰篇活動第1波概要　8週年紀念STEP UP召喚
活動時間：7月23日（日）15:00～7月31日（一）14:59

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8週年紀念角色黑崎一護（8週年紀念ver.）與White（8週年紀念ver.），於STEP UP召喚中登場！首次可免費進行召喚，STEP6必得12位主打★5角色的其中1位！

新★5 角色介紹

黑崎一護（8週年紀念ver.）
將變成斬魄刀真正形態的「斬月大叔」與「內在的虛」握在手中，並直視著前方。是為了紀念《Brave Souls》8週年所創造的角色。

White（8週年紀念ver.）
透過許多死神的魂魄所形成的人造虛。全身包覆著漆黑鎧甲，但由於內部是白色的，因而被稱為「White」。是為了紀念《Brave Souls》8週年所創造的角色。

8週年紀念免費Brave Souls召喚―MIX―
活動時間：7月23日（日）15:00～8月15日（二）14:59

為慶祝8週年，1天可免費進行1次10連，最多可免費進行100連的召喚登場！

STEP10時必得1位★5角色！

8週年特別感謝！必得★6角色任選召喚
活動時間：7月23日（日）15:00～8月31日（四）14:59

特別舉辦可選擇10位喜歡的角色，並從中隨機獲得1名的必得★6角色任選召喚！

8週年紀念共鬥關卡
活動時間：7月28日（金）16:00～8月20日（日）15:59

活動「8週年紀念共鬥關卡」舉行中！
完成所有活動指令，將可獲得★5魂【力】、必得★5角色召喚券等豪華獎勵！

8週年紀念關卡　斬魄刀的靈魂所在
活動時間：7月23日（日）15:00 ～8月10日（四）14:59

8週年紀念特別獎勵登場！可獲得關卡指令達成獎勵的限定飾品「★4 8週年紀念幣」。其他還有「8週年紀念指令 第1波」和「8週年×千年血戰篇活動第1波登入獎勵」等豐富的8週年紀念活動將於遊戲內登場！此外，也將舉辦與電視動畫《BLEACH 死神 千年血戰篇-訣別譚-》聯動活動。請務必把握此機會，遊玩爽快3D動作遊戲《BLEACH: Brave Souls》吧！抽出1500名玩家獲取超豪華禮物！「Brave Souls 8週年紀念RT轉推活動」舉辦中！

為紀念《Brave Souls》8週年，將舉辦RT轉推活動，從參與活動的玩家中，抽出1500人贈送《Brave Souls》原創遊戲墊、《Brave Souls》原創磁鐵等超豪華禮物！轉推《Brave Souls》官方Twitter的活動指定推文，即可透過來自官方的回覆迅速得知中獎結果！活動期間每天都可以參與活動，敬請踴躍參加！

活動時間
7月23日（日）～7月30日（日）15:59

參加方法
1.追蹤《BLEACH: Brave Souls》官方Twitter帳號（@Bleachbrs_en）
2.轉推由《Brave Souls》官方Twitter投稿的活動指定推文「Brave Souls 8週年紀念RT轉推活動」

獎品
A獎：《Brave Souls》原創遊戲墊　合計20名
B獎：3000日圓Amazon禮券或是Logicool PEBBLE M350(Graphite)　合計50名
C獎：《Brave Souls》原創磁鐵　合計1430名

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