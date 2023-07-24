專家警告：打「消脂針」當心組織壞死　沒瘦還受罪

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消脂針「腹壁脂肪壞死併疤痕形成」 兩處壞死鈣化為了想消除腹部脂肪，陳小姐2021年在醫美診所建議下注射「肝得健」。術後打針處持續紅腫漲痛，院方建議持續「熱敷、按摩」，但狀況沒有緩解。同年9月接受診所注射「消疤針」，時間超過一年。腹部的紅腫漲痛逐漸形成4處腫塊，期間院方表示腫塊與個人體質有關、會隨時間消散。2023年3月陳小姐於新竹臺大分院診斷為「腹壁脂肪壞死併疤痕形成」，有兩處不僅壞死甚至鈣化，只能以手術方式切除。
「消脂針」原治療肝炎、肝硬變 違反規定應確實公告陳小姐委任律師張佳瑋說明，在術前，院方完全沒有適應症外使用的說明，相關衛教不足，讓陳小姐飽受身心煎熬。醫療診所應該據實以告，並詳細說明「適應症外使用」的情況，以保護民眾健康。
台灣女人連線理事長黃淑英指出，台灣常見消脂針劑有「肝得健」、「倍克脂」與「卡妮丁」等，只有「倍克脂」通過衛福部核可，用於下巴消脂。「肝得健」是核准用來治療「肝炎、肝硬變」，不是消脂。醫療院所以「肝得健」或「卡妮丁」減脂屬「適應症外使用」。但是，根據衛福部公告的藥品「適應症外使用」原則必須是疾病治療，且不得廣告宣傳，消脂針用於醫美多是違反規定。若是目前的使用原則脫離現實，衛福部應該重新檢討修正，而不是對這些違規情況視而不見，讓民眾自己承擔風險面對傷害。
政府應負管理責任 積極管控醫美相關規範立委林淑芬對醫美產業強調行銷，卻對療程風險避重就輕的現象感到憂心。「很多民眾不知道自己打了什麼！」林淑芬強調，政府應該負起管理責任，不應放任產業氾濫使用，「適應症外使用」的管理要有更積極的態度。
衛福部醫事司副司長劉玉菁回應，將會召集專家進行討論「適應症外使用」原則，並處理違規廣告。此外，民眾若有需求，應尋找經過認證的機構。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58580
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