號誌故障惹事！日本山手線一度全線停駛影響11萬人 通勤族急改道
日本東京JR山手線由於號誌故障影響，24日從首班車開始全面停駛約4小時半，直至早上9時左右才恢復行駛，有約11萬名旅客受到影響。
國際中心徐筱晴／綜合報導
根據《日本放送協會》報導，JR東日本表示，位於東京品川區大崎車站的號誌在24日凌晨2時半左右進行檢修時，發現了故障的狀況，因此JR山手線內環以及外環全線列車從首班車開始停駛，直到上午9時左右才恢復行駛。停駛時間約莫4小時半，共計68輛列車遭到取消，並導致約11萬名旅客受到影響。
不過在9時恢復行駛後，因為班次比平常少，車站也因此出現混亂狀況。《日本放送協會》報導指出，當時不少上班族擠在車站內，場面十分混亂，另外還能看到站務員協助旅客處理延誤證明，部分月台也播放著「因太過擁擠將進行入場限制」的廣播，還有上班族表示，遇到這種狀況也沒辦法，只好步行去公司上班。另據《產經新聞》報導，在沿線車站有不少旅客看到暫停服務的公告後，連忙使用手機查詢替代方案，也能看到不少人改搭計程車。
一直到上午11時才恢復往常運輸狀況，轉乘運輸也隨即結束。JR東日本表示，將會持續調查號誌故障的詳細原因。