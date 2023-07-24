三年一科「東港迎王平安祭典」今開光點睛

明113年即將登場的三年一科「東港迎王平安祭典」，最重要的王船開光點睛儀式，今（24）日上午在東港王船廠前進行剪綵，並為王船開光點睛，正式宣告祭典開始。
記者莊全成／屏東報導
這座造價約1200萬元的王船，從去年11月底開始建造，今年4月完工，由東隆宮設計科長蔡文化董事帶領80多位來自東港、小琉球的造船師傅共同建造。王船以越南檜木、烏心石木、柳安木等傳統木材，採用傳統木造漁船技術建造，造型仿照中式三桅古帆船，總長約46尺6寸，船艏船艉高度約13至14呎。
上午吉時，甲辰正科「王船開光點睛」儀式在東港東隆宮隆重舉行。出席儀式的嘉賓包括縣長周春米、議長周典論、東隆宮董事長潘慶士、甲辰正科大總理鄭春忠等人，以及來自各地的信眾。由副縣長黃國榮擔任「點睛官」，最重要的「主龍眼」則由黃國榮與鄭春忠共同完成。
這座開光點睛的王船將被供奉在東隆宮旁的王船廠裡，讓信眾可以前來參香祭拜。而在儀式中最為矚目的部分便是「撒糖果、丟麻糬」活動，象徵漁夫拋餌引誘魚群，信眾們爭相搶接糖果、麻糬，寓意豐收滿載。
周春米表示，他早早來到東港東隆宮參拜溫府千歲和中軍府，並在良辰吉時見證了王船的開光點睛。他祈求全台灣風調雨順、國泰民安，並期盼這次的杜蘇芮颱風能夠平安度過。他表示，東港東隆宮甲辰正科王船點睛大典，也為明年迎王平安祭典揭開序幕，歡迎全世界的好朋友一起來到東港，認識宗教傳統文化之美。
東隆宮董事長潘慶士感謝所有王船組造船師傅無私的奉獻付出，讓甲辰正科王船再現風采呈現於世人面前，王船開光後將正式開放讓信眾參香祭拜以及奉獻添載，並邀請各地信眾南下東港東隆宮參拜向溫府千歲祈福，同時欣賞東港王船師傅精湛的工藝，以及一睹王船華麗的身影與風采。