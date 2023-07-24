下半年Fed再升息1到2次？受惠AI、大型科技股成長前景佳

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展望2023年第三季，股票市場方面，團隊指出在美國和歐洲經濟呈現軟著陸、日本成長動能回升，而中國景氣刺激措施可望支撐亞洲復甦的情況下，集團對美國股市與日本股市維持中立觀點，而評價面相對全球股市呈現折價的亞洲不含日本和中國股市的部份則是維持看好觀點，仍然看淡歐洲股市。
類股部分，今年以來類股表現分歧，科技股持續領漲，而傳產類股表現則相對落後。受惠於人工智能（AI）帶動的投資熱潮，以及公債殖利率和美國聯邦基金利率已接近高點的影響，集團持續看好具成長前景的大型科技類股。
債市配置可望為投資人降低風險，帶來穩定的收入來源。集團持續看好存續期間介於3至5年、評級為A/BBB的投資等級信貸，並認為隨著利率達到高點和美元升勢趨緩，投資人可適當配置新興市場優質信貸。
股債之外，集團建議投資人可將另類投資納入投資組合，而黃金仍然是重要的風險分散工具。利率將在2023年下半年見到高點，且2024年可能呈現下滑；同時，隨著較高公債殖利率對整體經濟造成壓力，經濟衰退的風險已經上升，黃金是投資組合避險的良好選擇。此外，黃金也可望繼續受惠於多國央行強勁買盤的支撐。在美元霸權面臨的挑戰不斷增加的情況下，黃金的多頭走勢可望延續。