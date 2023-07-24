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寶可夢加傲樂紀念活動起跑　「傳說寶可夢」金色卡匣10萬張免費送

▲「Pokémon Ga-Olé寶可夢加傲樂」2020年正式引進台灣，為了慶祝即將滿1000天，台灣官方舉辦慶祝活動，首波7月29日至8月6日從高雄夢時代購物中心起跑。（圖／社內資料照片）
▲「Pokémon Ga-Olé寶可夢加傲樂」2020年正式引進台灣，為了慶祝即將滿1000天，台灣官方舉辦慶祝活動，首波7月29日至8月6日從高雄夢時代購物中心起跑。（圖／社內資料照片）

記者周淑萍/綜合報導

在學童之間引起炫風的人氣卡片遊戲機《寶可夢加傲樂》，根據官方指出，今年3月上旬在台灣創下「機台卡匣銷售超過5000萬張」的好成績，3月下旬邁入全新「Rush系列」，為了慶祝在台灣上市滿1000天，今（24）日宣布將推出多項紀念活動，包含全新賽事，以及10萬張免費的金色卡匣大方送。

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相當受到歡迎的卡片遊戲機《寶可夢加傲樂》，遊戲方式為投入30元後，即可獲得一張Ga-Olé卡匣，以「連打」為主的遊玩方式，玩家能夠與各種《寶可夢》進行對戰、並體驗捕獲的樂趣，捕捉到的《寶可夢》將會變成實體卡匣從機台釋出，卡匣可作為收藏、也可繼續於遊玩機台遊戲時使用。

《寶可夢加傲樂》9月1日將達成在台灣上市滿1000天的里程碑，目前全台灣設置機台的店鋪數多達700處以上，只要使用「Pokémon Ga-Olé機台設置據點地圖」，便可隨時隨地查詢距離自己最近的機台遊玩地點。台灣代理商今（24）日宣布將推出各項紀念活動，包含全新賽事、實體店鋪活動、10萬張免費金色卡匣大方送、SEGA Taiwan卡片遊戲粉絲專頁限定的線上活動等。

▲酋雷姆杯挑戰賽登場，將在台灣的北中南三地依序開賽，參加活動有機會可獲得「酋雷姆」卡匣。（圖／翻攝官網）
▲酋雷姆杯挑戰賽登場，將在台灣的北中南三地依序開賽，參加活動有機會可獲得「酋雷姆」卡匣。（圖／翻攝官網）
「酋雷姆杯」北中南巡迴舉辦
紀念活動首波將於7月29日至8月6日從高雄夢時代購物中心起跑，首先登場的是預計巡迴3個會場的「酋雷姆杯」活動，同樣會在北部、中部、南部3個會場巡迴舉辦，高雄從7月29日至8月6日開始，台中預計在8月中旬舉辦，北部的活動日期就要請玩家們耐心等候官方公布。只要參加活動就可以獲得活動卡片「酋雷姆」。另外，會場內還設有屬性猜謎活動。歡迎新手玩家到場參與。

「傳說的寶可夢」金色卡匣10萬張免費送
上市1000天紀念的重頭戲，就是9月上旬舉辦的「免費卡匣贈送」活動，預計在全台灣免費贈送10萬張。本次贈送的卡片是特別的金色卡匣，而且是與其相對應的「傳說的寶可夢」卡匣。至於這個「傳說的寶可夢」的真面目為何，官方尚未公佈，玩家鎖定官網或是粉絲團才能掌握第一手資訊。

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