寶可夢加傲樂紀念活動起跑　「傳說寶可夢」金色卡匣10萬張免費送

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《寶可夢加傲樂》9月1日將達成在台灣上市滿1000天的里程碑，目前全台灣設置機台的店鋪數多達700處以上，只要使用「Pokémon Ga-Olé機台設置據點地圖」，便可隨時隨地查詢距離自己最近的機台遊玩地點。台灣代理商今（24）日宣布將推出各項紀念活動，包含全新賽事、實體店鋪活動、10萬張免費金色卡匣大方送、SEGA Taiwan卡片遊戲粉絲專頁限定的線上活動等。
「酋雷姆杯」北中南巡迴舉辦
紀念活動首波將於7月29日至8月6日從高雄夢時代購物中心起跑，首先登場的是預計巡迴3個會場的「酋雷姆杯」活動，同樣會在北部、中部、南部3個會場巡迴舉辦，高雄從7月29日至8月6日開始，台中預計在8月中旬舉辦，北部的活動日期就要請玩家們耐心等候官方公布。只要參加活動就可以獲得活動卡片「酋雷姆」。另外，會場內還設有屬性猜謎活動。歡迎新手玩家到場參與。
「傳說的寶可夢」金色卡匣10萬張免費送
上市1000天紀念的重頭戲，就是9月上旬舉辦的「免費卡匣贈送」活動，預計在全台灣免費贈送10萬張。本次贈送的卡片是特別的金色卡匣，而且是與其相對應的「傳說的寶可夢」卡匣。至於這個「傳說的寶可夢」的真面目為何，官方尚未公佈，玩家鎖定官網或是粉絲團才能掌握第一手資訊。