陳奕迅創紀錄5大亮點！感動下跪謝粉絲　只求鹹水雞贊助

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陳奕迅7月15日首場演唱會，唱到一個段落時，他對歌迷喊話：「我首先，要特別的感謝你們每一位去搶票的朋友，你們太棒了，真的、真的。」沒想到歌迷還準備了驚喜給陳奕迅，在小巨蛋內用色紙舉起排字應援，拼出「WE♥EASON♥TW」，陳奕迅看到後，瞪大雙眼，感動到無法言語，好不容易平復情緒說：「猴賽雷啊，哇～我真的很感動，啊～真的太厲害了吧你們，我也愛你們，非常非常愛你們，你們太厲害了，非常謝謝。」
第一位五度登上台北小巨蛋開唱 且連開7場的香港男歌手
陳奕迅睽違7年再登小巨蛋，他成為第一位五度登上小巨蛋，且連唱7場的香港男歌手。9天內連唱7場，打破他在台巡演紀錄，7場演唱會吸引約7萬名觀眾進場，總票房估計進帳2億4000萬台幣。7被 Eason 視為自己的幸運數字，選生日月在台北開唱，獻給歌迷，顯得意義非凡。
最終場粉絲獻唱生日歌 「下跪」感謝粉絲
昨（23）日晚上是陳奕迅台北站演唱會最終場，27日是陳奕迅49歲生日，看到台下有人問他「7月27日有何打算？」陳奕迅開玩笑的說：「我生日嘛！準備颱風要來啊！」沒想到，粉絲特地準備了生日驚喜，2樓的粉絲，拿出字卡，排成「HAPPY BIRTHDAY」的字樣，1樓特區排的字卡則是插著蠟燭的生日蛋糕，陳奕迅驚呼，隨後全場一起唱生日快樂歌獻給陳奕迅，讓他感動不已，當場下跪感謝粉絲。
一口氣連唱28首傳達寓意 刻意不說話
陳奕迅選擇「FEAR AND DREAMS」作為演唱會主題，有著他的深意，他想帶給歌迷完整的故事和訊息，用直搗人心的歌聲，告訴歌迷把握「當下」的重要性，因此整場演唱會上一直沒多說話，在一口氣唱完 28 首歌後，Eason 停下來說：「我終於可以看清楚你們了！其實也沒有很清楚啦⋯⋯因為我的近視、散光加深了，也開始有老花，沒關係，我們都會經歷的⋯⋯哈哈哈。」
「鹹水雞等你」布條笑歪 歌王只求它贊助
在第二場演唱會上，陳奕迅看到歌迷舉著紅布條「明天再好好休息」、「今晚唱到天亮」，看到最後一個「鹹水雞等你」，讓他笑開懷。陳奕迅聊到自己後台有特別版的鹹水雞，他幽默說：「化妝品不需要，因為我5分鐘就融掉了，汽車什麼什麼不需要，我要鹹水雞贊助！哈哈哈。」