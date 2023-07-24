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陳奕迅創紀錄5大亮點！感動下跪謝粉絲　只求鹹水雞贊助

▲陳奕迅創紀錄5大亮點，包含粉絲替他慶生，他下跪道謝；對於鍾愛的鹹水雞，大喊要它贊助。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲陳奕迅創紀錄5大亮點，包含粉絲替他慶生，他下跪道謝；對於鍾愛的鹹水雞，大喊要它贊助。（圖／記者鄭孟晃攝）

記者薛羽彤/綜合報導

香港天王陳奕迅（Eason）睽違7年來小巨蛋開唱，「FEAR AND DREAMS世界巡迴演唱會」門票開賣7分鐘7場演唱會全售罄，寵粉的陳奕迅除了清唱粉絲點歌之外，最終場安可曲唱好唱滿，直到晚間11點多才結束演唱會。連唱7場，陳奕迅的演唱會除了歡笑聲不斷，感性程度也不在話下，《NOWnews今日新聞》整理出陳奕迅演唱會5大重點，再回味一次滿滿的E神。

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粉絲應援舉牌WE ❤️ EASON ❤️ TW！E神感動要哭

陳奕迅7月15日首場演唱會，唱到一個段落時，他對歌迷喊話：「我首先，要特別的感謝你們每一位去搶票的朋友，你們太棒了，真的、真的。」沒想到歌迷還準備了驚喜給陳奕迅，在小巨蛋內用色紙舉起排字應援，拼出「WE♥EASON♥TW」，陳奕迅看到後，瞪大雙眼，感動到無法言語，好不容易平復情緒說：「猴賽雷啊，哇～我真的很感動，啊～真的太厲害了吧你們，我也愛你們，非常非常愛你們，你們太厲害了，非常謝謝。」

▲陳奕迅相當感謝當年唱片公司的栽培與支持，也在台上親自感謝王祥基。（圖／記者林調遜攝）
▲陳奕迅開唱首日，粉絲就給他驚喜。（圖／記者林調遜攝）
第一位五度登上台北小巨蛋開唱　且連開7場的香港男歌手

陳奕迅睽違7年再登小巨蛋，他成為第一位五度登上小巨蛋，且連唱7場的香港男歌手。9天內連唱7場，打破他在台巡演紀錄，7場演唱會吸引約7萬名觀眾進場，總票房估計進帳2億4000萬台幣。7被 Eason 視為自己的幸運數字，選生日月在台北開唱，獻給歌迷，顯得意義非凡。

▲陳奕迅在演唱會上與歌迷有趣互動。（圖／環球音樂提供）
▲陳奕迅頻頻破紀錄，成為在小巨蛋連開7場的首位香港男歌手。（圖／環球音樂提供）
最終場粉絲獻唱生日歌　「下跪」感謝粉絲

昨（23）日晚上是陳奕迅台北站演唱會最終場，27日是陳奕迅49歲生日，看到台下有人問他「7月27日有何打算？」陳奕迅開玩笑的說：「我生日嘛！準備颱風要來啊！」沒想到，粉絲特地準備了生日驚喜，2樓的粉絲，拿出字卡，排成「HAPPY BIRTHDAY」的字樣，1樓特區排的字卡則是插著蠟燭的生日蛋糕，陳奕迅驚呼，隨後全場一起唱生日快樂歌獻給陳奕迅，讓他感動不已，當場下跪感謝粉絲。

▲全場1萬名粉絲幫陳奕迅過生日。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲全場幫陳奕迅唱生日歌，他下跪感謝粉絲。（圖／記者鄭孟晃攝）

一口氣連唱28首傳達寓意　刻意不說話

陳奕迅選擇「FEAR AND DREAMS」作為演唱會主題，有著他的深意，他想帶給歌迷完整的故事和訊息，用直搗人心的歌聲，告訴歌迷把握「當下」的重要性，因此整場演唱會上一直沒多說話，在一口氣唱完 28 首歌後，Eason 停下來說：「我終於可以看清楚你們了！其實也沒有很清楚啦⋯⋯因為我的近視、散光加深了，也開始有老花，沒關係，我們都會經歷的⋯⋯哈哈哈。」

▲Eason陳奕迅「FEAR AND DREAMS世界巡迴演唱會」台北小巨蛋站，今（23）日迎來最終場。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲陳奕迅為傳達演唱會概念，秉持著連唱28首歌不講話。（圖／記者鄭孟晃攝）

「鹹水雞等你」布條笑歪　歌王只求它贊助

在第二場演唱會上，陳奕迅看到歌迷舉著紅布條「明天再好好休息」、「今晚唱到天亮」，看到最後一個「鹹水雞等你」，讓他笑開懷。陳奕迅聊到自己後台有特別版的鹹水雞，他幽默說：「化妝品不需要，因為我5分鐘就融掉了，汽車什麼什麼不需要，我要鹹水雞贊助！哈哈哈。」

▲陳奕迅攻蛋最終場演唱會後，進行慶功訪問。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲陳奕迅鍾愛鹹水雞，笑說只想要它贊助。（圖／記者鄭孟晃攝）

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