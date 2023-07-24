蔣市府助攻侯友宜！猛攻前朝　民眾黨議員反擊：別想拉柯文哲鞭屍

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至於北流、北藝的部分，陳宥丞酸，蔣萬安要不要去剪綵？但北流的利息卻不付，蔣萬安不能只想享受甜美果實跟光環，但另一方面又拿柯文哲出來鞭屍；北流的爭議款項柯市府向文化部，但文化部卻在今年才回函，柯文哲都已經卸任7個月了，他要怎麼去決定要不要付錢？
陳宥丞說，「不能因為那不是你的credit(帳)，你就貼上一個爛仗的標籤」，蔣萬安要勇敢一點就是要跟文化部要，或是就說要動用第二預備金，而不是擺爛。陳宥丞說，市政就是要延續，蔣萬安也感謝過柯文哲的貢獻，反過來又這樣鞭屍，根本只是在利用民眾黨。至於是不是在幫助侯友宜？陳宥丞說，蔣萬安就算做做樣子也得幫侯。
林珍羽表示，對於最近蔣市府「硬起來」打柯文哲，一點都不意外，此外，她也耳聞指出蔣市府其實有受到不管是國民黨內、或是侯競選辦公室的壓力，目前看起來就是中央怎麼卡柯，蔣市府就會怎麼樣依樣畫葫蘆。
此外，她也說，市政問題不管誰當都一樣，要有延續性；自從蔣萬安上任以來，施行中的公共工程，經費也都是由柯市府所排定，不能只要剪綵，但面對其他市政責任都卸責。
林珍羽也認為，這些拿柯文哲市府任內的東西出來攻擊，到最後都會形成迴力鏢，隨著蔣擔任市長越久的時間，若無法解決這些市政問題，蔣萬安繼續叫「柯維拉」來支援，都會讓他掛上對於市政不熟的標籤。