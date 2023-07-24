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蔣市府助攻侯友宜！猛攻前朝　民眾黨議員反擊：別想拉柯文哲鞭屍

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.05.15）
▲台北市長蔣萬安。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.05.15）

記者邱新博／台北報導

台北市長蔣萬安與前台北市長、民眾黨主席柯文哲近日因台北市政爭議款項劇烈交鋒，尤其在北流、北藝有高達上億的款項，蔣市府也罕見地「硬起來」回應、猛攻柯文哲。對此，民眾黨台北市議員林珍羽認為，這樣的作風並不意外，也聽聞國民黨內與侯友宜競選辦公室有給予壓力；民眾黨議員陳宥丞則直言，蔣市府將柯文哲當作政治、政策的自助餐，蔣萬安不能要所有光環，卻又拉柯文哲鞭屍。

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對於蔣市府近日猛攻柯文哲，陳宥丞直言，國民黨是在將民眾黨當作「政治」、「政策」的自助餐嗎？一下子說要藍白合，一下子談立委選區禮讓；在政策上，現在蔣萬安即將參加雙城論壇，但之前的呆帳要不要付？共機仍持續繞台，這有沒有違反議會但書？

至於北流、北藝的部分，陳宥丞酸，蔣萬安要不要去剪綵？但北流的利息卻不付，蔣萬安不能只想享受甜美果實跟光環，但另一方面又拿柯文哲出來鞭屍；北流的爭議款項柯市府向文化部，但文化部卻在今年才回函，柯文哲都已經卸任7個月了，他要怎麼去決定要不要付錢？

陳宥丞說，「不能因為那不是你的credit(帳)，你就貼上一個爛仗的標籤」，蔣萬安要勇敢一點就是要跟文化部要，或是就說要動用第二預備金，而不是擺爛。陳宥丞說，市政就是要延續，蔣萬安也感謝過柯文哲的貢獻，反過來又這樣鞭屍，根本只是在利用民眾黨。至於是不是在幫助侯友宜？陳宥丞說，蔣萬安就算做做樣子也得幫侯。

林珍羽表示，對於最近蔣市府「硬起來」打柯文哲，一點都不意外，此外，她也耳聞指出蔣市府其實有受到不管是國民黨內、或是侯競選辦公室的壓力，目前看起來就是中央怎麼卡柯，蔣市府就會怎麼樣依樣畫葫蘆。

此外，她也說，市政問題不管誰當都一樣，要有延續性；自從蔣萬安上任以來，施行中的公共工程，經費也都是由柯市府所排定，不能只要剪綵，但面對其他市政責任都卸責。

林珍羽也認為，這些拿柯文哲市府任內的東西出來攻擊，到最後都會形成迴力鏢，隨著蔣擔任市長越久的時間，若無法解決這些市政問題，蔣萬安繼續叫「柯維拉」來支援，都會讓他掛上對於市政不熟的標籤。

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