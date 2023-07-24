1圖看懂「杜蘇芮颱風動態」！路徑直撲台灣　週三、週四全台暴雨

迎戰杜蘇芮颱風！全聯堆「泡麵山」、防災品　家樂福備足3倍貨量

▲杜蘇芮颱風來勢洶洶，不少民眾未雨綢繆打算先存糧，量販超市業者也先備戰。南部高雄的全聯門市搶先堆出泡麵山，還設有「防災用品」專區；而家樂福則是備足平日3倍貨量來應戰。（圖／記者蕭涵云攝）
▲杜蘇芮颱風來勢洶洶，不少民眾未雨綢繆打算先存糧，量販超市業者也先備戰。南部高雄的全聯門市搶先堆出泡麵山，還設有「防災用品」專區；而家樂福則是備足平日3倍貨量來應戰。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

杜蘇芮颱風來勢洶洶，不少民眾未雨綢繆打算先存糧，量販超市業者也先備戰。南部高雄的全聯門市搶先堆出颱風必買的泡麵山，《NOWnews今日新聞》記者實際走訪北部賣場，可能因仍是上班時間，目前搶菜情況還不明顯，但已可見全聯整理出「防災用品」專區，而家樂福則是備足平日3倍貨量來應戰。

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根據氣象報導，杜蘇芮颱風侵台機率100%，由於台灣快4年沒颱風登陸，民眾們無不謹慎以待。不少人都打算先存糧，量販超市業者也為應付防災需求，紛紛在門市現場搶先備戰。南部高雄梓官區中崙路一家全聯門市，已堆起整座「泡麵山」，連囤貨必備的推車都幫忙準備好，並在粉專上喊話民眾來搶購，引發話題。

▲南部高雄已有全聯門市堆起整座「泡麵山」，連推車都幫忙準備好，引發話題。（圖／翻攝自全聯福利中心-梓官中崙FB）
▲南部高雄有全聯門市堆起整座「泡麵山」，連推車都幫忙準備好，引發話題。（圖／翻攝自全聯福利中心-梓官中崙FB）
《NOWnews今日新聞》記者實際走訪北部部分賣場，可能因目前仍是上班時間，現場搶菜情況還不明顯。家樂福超市表示，「因這週也是中元節開檔，所以在泡麵、零食、米油鹽這些商品，都有比較其他檔期增加至少2至3成貨量」，並且因應中元普渡購買祭拜品的需求，都有加強持續補貨機制。

▲家樂福因應中元節，賣場備妥普渡購買祭拜品。（圖／記者蕭涵云攝）
▲家樂福因應中元節，賣場備妥普渡購買祭拜品。（圖／記者蕭涵云攝）
業者更透露，「颱風比較影響的生鮮葉菜類、水果等商品，目前庫存量齊全，價格也穩定，已多備足比較平日3倍貨量，因應採買需求」。值得一提的是，家樂福還特別挑選防颱相關清潔儲水用具，現已拉出賣場入口與明顯處，提供顧客相關防颱工作需求。

▲業者家樂福超市回應，賣場已多備足比較平日3倍貨量備戰杜蘇芮颱風。（圖／記者蕭涵云攝）
▲業者家樂福超市回應，賣場已多備足比較平日3倍貨量備戰杜蘇芮颱風。（圖／記者蕭涵云攝）
▲家樂福透露，不只因杜蘇芮颱風來襲，適逢中元節，泡麵、零食、米油鹽等商品，都有增加至少2～3成貨量。（圖／記者蕭涵云攝）
▲家樂福透露，不只因杜蘇芮颱風來襲，適逢中元節，泡麵、零食、米油鹽等商品，都有增加至少2～3成貨量。（圖／記者蕭涵云攝）
而全聯福利中心則回應，杜蘇芮颱風來襲，許多民眾假日已提前囤貨，業者表示「全聯上週六、日銷售量約有1成成長」，隨著颱風逼近，預期這一到兩天採購需求將持續發酵。業者也強調，針對餅乾、泡麵、水、罐頭等防颱物資重點商品皆備貨充足，全聯全台超過1100家門市都買得到。

▲全聯福利中心已在門口醒目著設立「防災用品」專區。（圖／記者蕭涵云攝）
▲全聯福利中心已在門口醒目著設立「防災用品」專區。（圖／記者蕭涵云攝）
因應民眾採買防颱商品之需求，全聯透露「門市整體蔬果備貨量比平日增加1倍，並於即日起至7月27日推出部份品項優惠」，產銷履歷玉米筍（非基因改造）單盒特價29元（原價35元）、馬鈴薯（產銷履歷）一袋特惠價45元（原價52元）、熟成虱目魚肚一盒特價119元（原價139元）、台灣桂丁土雞切塊一盒特價169元（原價189元）。

▲全聯「抗漲專區」裡也不乏零食、泡麵、飲料，還祭出優惠。（圖／記者蕭涵云攝）
▲全聯「抗漲專區」裡也不乏零食、泡麵、飲料，還祭出優惠。（圖／記者蕭涵云攝）
▲目前全聯福利中心架上蔬果貨量也算充足。（圖／記者蕭涵云攝）
▲目前全聯福利中心架上蔬果貨量也算充足。（圖／記者蕭涵云攝）

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