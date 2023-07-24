中市交通罰單拒繳3年累126萬件　半年28萬件送強制執行

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張芬郁指出，據交通局裁決處統計，從2020年至2023年3月，台中市各式車輛違規被開罰的件數達742萬餘件、總金額114億餘元，同期拒繳的件數累積也達126萬件、金額34億8219萬。
裁決處指出，民眾收到交通違規罰單，在完成催繳程序後，平均半年至1年會依車主戶籍所在移送各縣市行政執行署強制執行，去年共移送47萬8283件，追回1億多罰緩，今年1至6月再移送28萬多件，目前針對交通違規大戶，罰單累積30件、金額10萬元列為優先強制執行對象。
張芬郁關心強制執行作業程序，特別前往行政執行署台中分署拜訪分署長許萬相、主任行政執行官鍾志盛，了解執行現況。
鍾志盛表示，去年收到台中裁決處移送強制執行的罰單有42萬多件約2萬多人，追回金額近億元，其中以酒駕、毒駕的金額最大，3800多件追回4300萬餘元，由於拒繳罰單的民眾多數也會積欠其他稅款，最後分配剩餘才會分配給交通罰鍰。
鍾志盛表示，每年送進台中分署行政執行的罰單量相當大，執行人員針對違規者名下財產、收入追討，平均成功追回能有效結案約3成，若名下有存款，最快數月即可結案，若須拍賣不動產，則結案時間恐須2至3年才能完成，若無法有效結案，則以憑證發給移送機關，供後續追蹤，他也表示，行政執行追討罰單的時效有10年，違規者不要心存僥倖。
張芬郁表示，民眾收到違規罰單荷包失血心疼，多數還是依法繳納，但也有人視若無睹，催收罰鍰已涉及執法公平性，但她強調，罰鍰收入應用於改善交通、加強教育宣導，最終以提高交通安全並降低開罰件數為目標，絕非衝量衝件數。