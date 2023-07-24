祈錦鈅遭爆「運彩投注詐騙」本人回應了！吐心聲：這幾個月很痛苦

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《NOWnews今日新聞》詢問祈錦鈅本人，她坦言自己不想浪費社會資源也不想給希望有關注所以去炒作話題與問題的人力量，也因為不想給那些需要關注的人關注，她已經長達兩個月幾乎不太使用社群媒體，「如果酸民每次抨擊都需要大做文章，那對我們這樣有流量的人的生活也會造成極大的影響，也極不公平」。
祈錦鈅表示，賭博是有贏有輸，每場比賽都是公開的、內容也都是公開的，想參加的人也是自由參與，「沒有去詐又何來騙呢？況且網友錢拿在自己手上，大家都親自決定如何去做使用，我可能無法為別人的個人行為負責任」，至於比賽，她希望盡力做好，把心力放在專業上面，「不是很想關注網路上的是非，很無聊也很可怕。本來沒什麼的事情，因為別人的私心想被關注想紅、要去逼我回覆有點過分…」。
祈錦鈅說，那些酸民除了一直騷擾她，還跑去騷擾與她合作的單位、身邊朋友，「這幾個月其實我覺得很痛苦」，她透露自己第一次有回一兩個惡意網友，但反而讓他們有題材製作影片導流量，讓她很心寒，「所以我現在只想為真正值得的人生活、也不想再管沒意義的人事物。如果新聞媒體幫他們做報導只是助紂為虐。讓想得到流量的人得到幫助，這樣真的好嗎？讓他們繼續到處攻擊到處水？真的很心累，其實那時候一直被騷擾，真的很對朋友、廠商愧疚，後來就把自己關起來居多了」。