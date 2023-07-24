杜蘇芮漸逼台　蔣萬安宣布本周大稻埕煙火施放取消

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蔣萬安今出席萬安演習視察，會後接受媒體聯訪表示，一直都有持續關注氣象預報，市府已經做了決策，本周三大稻埕煙火暫停一次，絕對以料敵從寬、禦敵從嚴，以防颱的基本態度萬全準備，已經請觀傳局將大稻埕煙火節的相關設備撤下來，水門也都要做好防備。
蔣萬安表示，也已經通知相關局處，做好相關防颱因應，包括觀傳局、區公所做好相關宣導，建管處、新工處很多建案與施工場地的外掛圍欄廣告招牌要加強穩固，民眾居住場所外掛的物品也要拆除或穩固。
至於水利處、大地處的山坡地易淹水區，蔣萬安表示，市府也會做好防颱，已經再三請各局處做好萬全準備。
停班停課標準部分，蔣萬安說明，都有相關辦法，也會依照相關標準，也持續地掌握氣象預報相關的預測，包括風力、陣風以及雨勢，也會ˋ循著北北基既有機制判斷停班停課，依照這樣的方式來進行。
台北市政府指出，會密切注意中央氣象局提供杜蘇芮颱風的風力雨量預報資料，並依行政院訂定停班停課辦法規定與鄰近縣市保持聯繫，據以發布是否停班課訊息。
而被杜蘇芮影響的不只大稻埕煙火，本周將舉行的漢光演習，國防部稍早表示，因安全因素及防颱整備考量，空軍已決定取消25日臺東豐年機場戰力整補操演課目。
國防部說明，戰備訓練為國軍常態工作，實兵操演目的之一，即為驗證平時訓練成果。國軍將依相關應變計畫，掌握天候動態，視颱風警報發布狀況，彈性調整參演部隊與災防兵力；對於因天候因素取消或調整之課目，各級部隊將結合後續駐地、專精等階段訓練持續強化。