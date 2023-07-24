獨家／確認是中信兄弟「海外顧問」林威助本人！火鍋店巧遇球迷
中華職棒中信兄弟前主帥林威助近期被球迷發現前往台中一家火鍋店用餐，根據《NOWnews今日新聞》採訪，確實為林威助本人，而他還親切幫球迷簽名，完全沒有球星架式，也讓惠文高中校長陳建銘家人十分感動。
運動中心/綜合報導
林威助是中信兄弟二連霸總教練，生涯帶兵265場，拿下144勝，111敗、10和的成績，勝率高達5成83，而他連續兩年都帶領球隊在台灣大賽以4勝橫掃對手統一獅、樂天桃猿，算是功不可沒，沒想到在5月10日在新莊球場對戰富邦悍將時，先是因請假無法到場，賽後球團又改為林威助轉任「海外顧問」，由副領隊、農場總監彭政閔出任，也是為了著眼球團長久發展。
不過林威助也未再現身，這次則是球迷用餐意外「捕捉」到他的身影，看到球迷親切合照，林威助也沒有否認，甚至也親切幫球迷簽名。陳校長透露自己當天在學校工作，而太太帶著孩子去火鍋店吃午餐，沒想到幸運地遇到中信兄弟前總教練林威助。
而林威助跟中信兄弟的合約，原本預計到今年年底結束，未來是否續約，兄弟球團也表示，會再跟他談後續。
網路上近期也有不少球迷「協尋」林威助的身影，甚至有球迷「林太太」組社團「找老公」，海外球迷如：日本等也都主動發起「協尋林威助」的活動。