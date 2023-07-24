巷仔內／蒲亭真能說一不二？以糧食掐多國咽喉　黑海之爭如何破局

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若想從這波黑海爭霸戰尋找破局之法，首先要釐清的就是，黑海真的是俄羅斯說一不二的地方嗎？
黑海周邊圍繞的6個國家（有領土相連，摩爾多瓦不計），分別是俄羅斯、烏克蘭、羅馬尼亞、保加利亞、土耳其、喬治亞，在前蘇聯時代，除了土耳其，其他國家都曾在前蘇聯的控制下。前蘇聯解體後，原本俄國與黑海直接相連的面積只占不大的一側，實力被削弱許多，在黑海的主導地位開始瓦解，土耳其則牢握從黑海進入地中海、大西洋的要道，也就是伊斯坦堡海峽（又稱博斯普魯斯海峽）和達達尼爾海峽的控制權。
然而，在蒲亭（Vladimir Putin）接掌俄羅斯後，事情又再度變得棘手起來，為了防止北約勢力藉土耳其插足黑海，掌控黑海的地緣戰略要塞，俄羅斯勢必得緊掐其他前蘇聯衛星國，從海陸阻隔北約勢力，因此有了2008年入侵喬治亞、2014年奪克里米亞、2022年揮軍烏克蘭本土等一連串事件發生，尤其吞併克里米亞半島更是大大影響了黑海版圖，可以說蒲亭為了加強俄國在黑海的霸權，已經鋪路多年，老早就在動手了。
在這過程中，俄羅斯也著手整頓海軍，黑海艦隊在當地的動向，亦成為國際社會關注的目標，將其變為「俄羅斯湖」的野心昭然若揭。為了更方便進出黑海，俄羅斯的布局不只在克里米亞，還包括經由境內伏爾加河-頓河運河（The Volga-Don Canal），將船隻從裏海運送到亞速海、再通過刻赤海峽向南進入黑海；以及從敘利亞獲得塔爾圖斯港（Port of Tartus）租賃權，是俄國海軍在前蘇聯以外的地區，唯一的海軍設施，讓地中海的俄羅斯軍艦在前往黑海基地的途中，可以先進行補給和加油，不一定都只能透過土耳其。
因此，俄羅斯在黑海的存在絕對是不容小覷，然而，綜觀黑海周圍其他國家，土耳其和俄羅斯一樣擁有強大的海軍實力，而且正在持續升級，它在黑海的影響力無疑也是龐大的，因為土耳其控制著達達尼爾海峽和博斯普魯斯海峽，所有船隻基本上都必須通過這兩個海峽，才能在黑海和全球其他水道之間通行，尤其1936年的《蒙特勒海峽制度公約》（Montreux Convention Regarding the Regime of the Straits）還賦予土耳其在戰時關閉大部分軍事交通的權利，去年俄羅斯入侵烏克蘭後，土耳其就曾行使這項權力。相較之下，羅馬尼亞和保加利亞的部隊規模較小，喬治亞只有海岸警衛隊，烏克蘭則因戰爭而行動受限。
所以後續土耳其的態度相當關鍵，俄羅斯雖然威脅擴大軍事目標，但克里姆林宮不太可能真的擊沉烏克蘭或土耳其的民用船隻，因為這將提高土耳其捲入戰爭的可能性，對蒲亭並無好處，故烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）呼籲土耳其，在沒有俄羅斯參與的情況下，共商新的糧食運輸計畫，以及如何保護糧船。
與此同時，其他運糧替代道路，不管是鐵路、公路、水路（羅馬尼亞康斯坦察港連接黑海和多瑙河等）也在緊鑼密鼓的開發中，儘管要付出更高的時間和運輸成本。烏克蘭農業企業俱樂部負責人斯拉斯頓（Roman Slaston）表示，這些路線可能還不夠，但應足以滿足大部分需求。
最後，俄羅斯著名的黑海艦隊以及波羅的海艦隊，都正面臨戰略平衡上的挑戰。在俄羅斯眼中，沿著黑海到波羅的海這條軸線，一樣都是掌控海路的要地，以黑海局勢來看，土耳其、羅馬尼亞和保加利亞已是北約（NATO）成員國，烏克蘭也積極尋求加入。波羅的海部分，土耳其已為瑞典加入北約開了綠燈，芬蘭則已於4月加入，俄烏戰爭迫使瑞典和芬蘭在短時間內迅速朝北約靠攏，這2國優秀的海空軍實力，讓波羅的海艦隊受到北約及北歐海軍力量的圍堵，雙管齊下，加強侷限俄羅斯的海洋軍事移轉，或能達到更好的牽制作用，為眼下的黑海糧食危機提供更多破局之法。
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