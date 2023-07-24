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MLB／Torres兩分砲助威　洋基橫掃皇家、喜迎三連勝

▲洋基隊明星二壘手Gleyber Torres敲出兩分砲。（圖／美聯社／達志影像）
▲洋基隊明星二壘手Gleyber Torres敲出兩分砲。（圖／美聯社／達志影像）

實習記者陳逸/綜合報導

美國職棒大聯盟MLB紐約洋基，今（24日）迎來對戰堪薩市皇家隊三連戰中的最後一場，前兩場洋基分別以5:4、5:2獲勝，今天在投、打街有發揮的情況下，以8:5拿下勝利，順利橫掃皇家，並收穫近期一波3連勝。

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本場比賽洋基首局就靠著Gleyber Torres的一發兩分砲為比賽首開紀錄，接著再靠著後續打線延續火力，首局就進帳4分，3局下半Anthony Rizzo敲出陽春砲，替球隊將比數拉開至5:0。

皇家則是在4局及6局上半個敲出一發全壘打，總共進帳3分，將比分追至5:3，保持競爭力，但8局下半洋基抓準皇家的關鍵失誤以及Kyle Higashioka的高飛犧牲打連得3分，確保了球隊的領先優勢，雖皇家在9局上半再敲出兩發陽春砲，但也已經無力回天。

本場比賽最令洋基值得高興的除了獲得勝利，維持外卡賽的競爭力外，就是Rizzo時隔65天、45場比賽後再度開轟，距離自己的生涯最差紀錄46場僅差1場。

Rizzo本場比賽作為先發第4棒、1壘手出賽，全場4打數4安打，2分打點，並為球隊跑回3分，是今天的致勝功臣，3局下半開轟後休息室出現了有趣的一幕，洋基的隊友及教練們為慶祝Rizzo走出低潮，幫他準備了一段驚喜，故意在Rizzo返回休息室時不理他，等到他走過全部人後才一齊為他慶祝。

談到走出低潮Rizzo認為自己就像待在船上的人，在等待起風，必須享受中間的樂趣，但也不忘提醒自己保持最好的狀態以及積極的態度。另外Rizzo在賽前為了揮別自己近期的低潮，選擇更換自己的出場曲來「改運」，Rizzo將出場曲改為Taylor Swift的《…Ready For It?》，從結果來看似乎起到了不錯的效果。

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