兇猛藏獒追咬鄰犬致死！　遇大型犬攻擊「三要一不」自保

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雙方體型懸殊 小狗遭咬破直腸3天後死亡動保處接獲一民眾通報帶愛犬「哈尼」外出，突遭民眾所飼繫繩西藏獒犬咬傷，送醫後因狀況不佳3天後死亡。動保處立即聯繫簡姓飼主提供相關事證、請警局協助提供資訊並調閱監視器畫面，畫面中可見1名老先生牽著繫繩白狐狸犬哈尼出門散步，於剛踏出家門口幾步路時，突遇到1名老婦人帶著體型高大的西藏獒犬迎面過來，獒犬不僅未帶嘴套，而且一看見小型犬隻就追咬不放，導致「哈尼」疼痛並且哀鳴不止！
老先生當下驚慌，事後立即開車送犬隻至動物醫院就醫，隨後家人協助通報警察局及動保處。獒犬飼主到案說明時矢口否認，經簡姓飼主提供「哈尼」直腸遭咬破照片，動物醫院亦開立「哈尼」遭咬導致直腸穿孔及嚴重腹膜炎診斷證明書等事證，協助釐清案情，最後依動物醫院診斷證明書與監視器畫面，證據確鑿，據以開罰。
▲白狐狸犬「哈尼」直腸被咬破，食慾不振、活動力下降，因腸道穿孔導致腹膜炎死亡，3日後搶救無效死亡。（圖／動保處提供）
攻擊性犬隻沒帶嘴套 飼主遭重罰11萬元西藏獒犬是世界上最古老、體型最大的犬種之一，強壯有力，體型巨大，身高約65至85公分，體重約40至60公斤。藏獒在高原上為應付入侵者，時刻保持警惕性，也極具攻擊性。
動保處表示，秉持維護動物福祉的精神，已將此案據以開罰，裁處獒犬飼主所飼攻擊性犬隻未戴嘴套、未絕育及名下其他犬隻經稽查無施打狂犬病疫苗，違反動物保護法第20條第2項、第22條第3項規定及動物傳染病防治條例第13條第2項規定，裁處11萬元罰鍰，並應參加動物保護講習。
動保處提醒，飼主帶攻擊性犬隻出門應戴上嘴套及繫繩，以避免觸法，違反動物保護法第20條第2項規定，可裁處3萬元至15萬元罰鍰。
注意犬隻攻擊狀態 「三要一不」自保動保處提醒民眾，遛狗時如在路上發現犬隻頸背毛豎起、耳朵向前豎起、尾巴僵硬或搖擺、露齒低吼等欲攻擊狀態時，採取「三要一不」口訣自保：
- 要拉緊飼犬牽繩或抱起小型飼犬
- 要使用隨身物品遮擋
- 要緩慢後退遠離現場
- 不可做出尖叫等刺激犬隻行為
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58573
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