「女版007」蓋兒加朵玩雙面間諜！搭《格雷》霸總傑米道南出任務
Netflix動作電影新篇章，由「女版007」蓋兒加朵化身雙面間諜主演動作片《攻心諜戰》，4位主演的主視覺海報正式公開！本片卡司包括：蓋兒加朵飾演「瑞秋史東」、艾莉雅巴特飾演「凱雅達萬」、《格雷的五十道陰影》傑米道南飾演頂尖探員「帕克」以及馬提亞斯史維克福飾演「神祕探員」。
記者黃雅琪/綜合報導
《攻心諜戰》劇情講述，瑞秋史東是一名情報特工，替強大的全球維和組織工作。眼見組織即將失去最珍貴但也最危險的資產，一切只能靠她一人之力力挽狂瀾。頂尖探員帕克帶領的軍情六處小組個個都是菁英，唯有瑞秋史東看似初出茅廬加入軍情六處，私下卻效力於名為「憲章」的祕密維和組織，這個組織運用先進科技化解全球危機，但其他間諜都不知曉其存在。
瑞秋在受訓後成為「全能型前線探員」，她的能力專業優異，使命必達、數據至上，且完全不相信任何人。某次她如常出勤，卻遇上神祕駭客凱雅達萬來攪局，瑞秋的雙重身分就此交織碰撞，她必須及時保護憲章組織，以一己之力逆轉僵局。不過在這一陣拉扯之中，就算身手了得又如何？人性或許才是她最寶貴的資產。Netflix《攻心諜戰》將於8月11日正式上線。