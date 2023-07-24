黑龍江體育館坍塌11死　家屬批維穩第一無人溝通

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網上熱傳一段罹難者家屬在醫院表達不滿的影片。這名家長說，坍塌事故發生後，孩子陸續被送往各醫院，有的一開始就沒有生命跡象，但是長達4到6個小時的時間裡，沒有人跟家屬溝通、安撫。
他指著圍在自己周遭的人說：「沒人溝通，警察來是執勤的，防止有人鬧事。」而學校、教育局等政府人員，沒有人問家屬有什麼情況和訴求，「你們都不說話，站在這裡幹什麼？你們當密探嗎？在摸情況嗎？在給領導匯報嗎？」醫生也沒有跟家屬溝通。
專欄作家連清川今天撰文指出，到現在為止，都不知道這些孩子的名字，只能從報導中零星知道她們是中學的排球隊員，正在集訓，準備到湖北去比賽。體育老師在被搶救的時候，口中還呼喊著孩子的名字。但所有的報導中，依舊是冷冰冰的數字。
前環球時報總編輯胡錫進認為，這起事故一開始的訊息通報有缺失。他在今天撰發的文章中說，昨天最早通報說「已營救8人」和「第10名被困者獲救」，給人以這些人都生還的模糊印象，而實際上共搜救出15人，其中除了4人脫離生命危險，其他的11人中多人當時就已無生命跡象。
他說，現在不少地方在通報事故資訊時喜歡強調第一時間領導赴現場指揮、救援工作如何努力等訊息，希望淡化人員損失數字，公眾已經形成這樣的強烈印象，今後哪個地方的事故通報再這樣做，或者有這方面的嫌疑，只會適得其反。
至於事故原因，初步研判，毗鄰體育館的教學綜合樓正在施工，但工程單位違規堆放珍珠岩於體育館屋頂，又因降雨以致珍珠岩浸水重量益增，導致屋頂難負荷而坍塌。（編輯：曹宇帆）1120724