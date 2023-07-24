快來當梓梓、壯壯學妹！Formosa Sexy 2023年啦啦隊徵選正式開跑
P.LEAGUE+職籃台新夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」要徵選新成員了，2023年啦啦隊徵選擴大舉辦！即日起到8月18日都能報名，邀請喜愛運動應援互動以及熱愛表演的女孩入團，千萬別錯過成為啦啦隊女神梓梓、壯壯學妹的大好機會！
記者郭佩蓉/綜合報導
Formosa Sexy為P.LEAGUE+職籃聯盟中，討論度最高、最熱情、最性感的啦啦隊，在例行賽裡，Formosa Sexy幾乎每週都準備新舞蹈、新服裝，將啦啦隊演出提升至更豐富、更飽滿的層次。主場中，女孩們不只是表演用心，更因應主題週及特殊節日準備特殊應景服裝、道具，盡力帶動球場的歡樂氣氛，與球迷互動，增加球迷與球隊連結，讓全場都融入到賽事當中，讓現場看籃球比賽成為一件有趣的樂事。球迷眼中的FS，活潑熱情、舞技精湛、擅長帶動現場氣氛，是球隊最亮眼的招牌。在場上應援時，她們用笑容融化觀眾、用舞步帶領球迷享受比賽。
Formosa Sexy這兩年表現大家有目共睹，以多變漂亮的服裝、舞蹈，以及性感風格深受許多球迷喜愛。且除了主場賽事球場外，活動商演、品牌代言、媒體平台都能看到女孩們的身影。今年再度舉辦啦啦隊徵選加強FS的戰力，透過訓練課程和舞台實戰，學姊帶學妹，打造出更堅強的隊員陣容，公司也將繼續投入資源培訓藝人化經營，讓女孩們能更全方位發展。
Formosa Sexy於去年2022年底推出首支單曲〈Sexy Beast〉成為P.LEAGUE+職籃聯盟中首個推出單曲的職籃啦啦隊，藉由單曲發行開拓職籃啦啦隊的能見度與話題。今年公司預計再乘勝追擊，推出全新單曲，邀來金獎製造機「剃刀蔣」量身打造全新單曲，再次以作品定位職籃最強啦啦隊，全新可能性令人期待。歡迎熱愛運動、活潑、性感、擁有活力四射、元氣熱情的年輕女孩一起來參加徵選加入FS。