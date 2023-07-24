杜蘇芮颱風侵台機率100％！各國「最新路徑」出爐　暴風圈掃全台

嚴防中颱杜蘇芮！農委會召開整備工作會議　佈達防災5項指示

▲因應中颱杜蘇芮，農委會副主委陳駿季今（24）日特別召開工作會議，下達相關防災指示。（圖／記者許若茵攝）
▲因應中颱杜蘇芮，農委會副主委陳駿季今（24）日特別召開工作會議，下達相關防災指示。（圖／記者許若茵攝）

記者林莞茜／綜合報導

今年第5號颱風杜蘇芮強度持續增強，農委會副主委陳駿季今（24）日特別召開工作會議，確認各項整備作業進度，邀請各單位機關務必於今天完成各項防災整備作業，也指示漁業署通知相關漁業電台加強廣播，提醒沿近海海面航行及作業船隻嚴加戒備、即時進港避風，還有要求林務局要掌握山區遊客人數，以及通知農田水利署配合經濟部水利署做好防淹水的作業，並隨時注意南部與東部地區灌排、掌握清淤工作，避免影響產地作物生長。

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鑒於杜蘇芮颱風警報範圍可能擴大至全臺，陳駿季今日除要求該會各單位（機關）密切掌握颱風情資與動向，務必於今天完成各項防災整備作業外，特別請各地試驗改良場所，針對花蓮、台東、南部及恆春半島等風險熱區，就當地可能受影響的作物（如文旦），啟動既有機制及時應變，也要透過所有管道讓農民掌握可能發生的災害與防減災措施，務必做好最萬全的整備，避免災害發生。

在漁業方面，陳駿季指示漁業署通知相關漁業電臺加強廣播，提醒沿近海海面航行及作業船隻嚴加戒備、即時進港避風；針對沿海低窪地區移動式抽水機運作及排水路清淤作業情形也要確認完成，避免淹水造成養殖漁業損失。此外，漁業署已同意航港局將帛琉籍天使輪漂流貨櫃（目前有18只）自外海拖帶吊放東港鹽埔漁港鹽埔泊區漁筏上架區，陳副主委特別指示要切實妥善處理。

農委會表示，陳駿季也請水土保持局加強宣導地方政府落實各項防災整備工作，對於部分地區鄉鎮區長為新任，陳駿季要求水土保持局、農田水利署等機關務必切實做好標準防災應變措施的宣導與訓練，讓該等新任首長嫻熟作業以利防救災工作。針對高風險崩塌潛勢區，更應重點整備加強應變。另外，適逢暑假旅遊旺季，陳駿季也請林務局要掌握山區遊客人數，且儘早預判天候條件，評估停止入山申請與發布森林遊樂區休園資訊，防止民眾入山受困。

為減少杜蘇芮颱風帶來的災情，陳駿季亦請農田水利署配合經濟部水利署做好防淹水的作業，並隨時注意南部與東部地區灌排、掌握清淤工作，避免影響產地作物生長。另也請農業試驗所提供風險熱區重要作物的防災資訊與管理建議，讓農民參考。

陳駿季強調，目前各項農畜水產品量價尚穩定，該會籲請已達採收適期的作物加速採收，該會相關產業單位也會密切掌握各項產品的市場價格波動，充分供應，必要時啟動相關調節機制，穩定供需與確保民眾消費權益。

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