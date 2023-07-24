藍65席立委提名名單曝光！30歲李明璇拚最年輕　賴士葆挑戰八連霸

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據統計，73席區域立委加上平地原住民、山地原住民席次，國民黨迄今完成65席立委提名，分別為生理男性44名、生理女性21名。剩餘8個選區未完成、4個選區禮讓其他參選人。未確定選區包括台北市第五選區、新北市第二選區、台中市第一選區、嘉義縣第一選區、台南市第一選區、高雄市第一選區、高雄市第四選區及屏東縣第二選區。
苗栗縣第一選區禮讓現任國民黨立委陳超明（目前遭國民黨停權）、嘉義縣第二選區禮讓前民進黨立委林國慶、台南市第二選區禮讓無黨籍市議員陳昆和，及台南市第四選區禮讓前台南市議會議長李全教。此外，國民黨區域立委林為洲、徐志榮則表態不挑戰立委連任。
值得注意的是，已提名立委參選人中，素有「最美發言人」之稱的李明璇參選高雄第八選區，現年僅30歲為最年輕立委參選人。發起藍營世代交替號角，在黨內立委初選中，成功擊敗現任資深立委費鴻泰的台北市議員徐巧芯，則將投入台北市第七選區。
另在第10屆不分區立委中，國民黨立法院黨團總召曾銘宗，及國民黨立委吳斯懷、廖婉汝、翁重鈞、鄭麗文不打算爭取下屆立委；陳以信則選擇轉戰台南市第六選區，林文瑞原擬轉戰雲林縣第一選區，後因《選罷法》修正擴大排黑，主動宣布退選。
2024立委提名人選如下：
生理男性44名：張斯綱（台北市第一選區）、羅智強（台北市第六選區）、賴士葆（台北市第八選區）、洪孟楷（新北市第一選區）、蔡明堂（新北市第三選區）、林國春（新北市第六選區）、葉元之（新北市第七選區）、張智綸（新北市第八選區）、林德福（新北市第九選區）、林金結（新北市第十選區）、羅明才（新北市第十一選區）、廖先翔（新北市第十二選區）、牛煦庭（桃園市第一選區）、涂權吉（桃園市第二選區）、魯明哲（桃園市第三選區）、林思銘（新竹縣第二選區）、鄭正鈐（新竹市選區）、邱鎮軍（苗栗縣第二選區）、顏寬恒（台中市第二選區）、廖偉翔（台中市第四選區）、黃健豪（台中市第五選區）、羅廷瑋（台中市第六選區）、林家興（台中市第七選區）、江啟臣（台中市第八選區）、阮厚爵（彰化縣第一選區）、楊曜聰（彰化縣第二選區）、鄭俊雄（彰化縣第四選區）、游顥（南投縣第二選區）、丁學忠（雲林縣第一選區）、邱良閱（雲蓮縣第二選區）、陳以信（台南市第六選區）、曹桓榮（高雄市第二選區）、黃柏霖（高雄市第五選區）、鍾易仲（高雄市第七選區）、黃明賢（屏東縣第一選區）、林沛祥（基隆市選區）、傅崐萁（花蓮縣選區）、黃建賓（台東縣選區）、吳政杰（澎湖縣選區）、陳雪生（連江縣選區）、鄭天財（山地原住民選區）、黃仁（山地原住民選區）、孔文吉（平地原住民選區）、盧縣一（平地原住民選區）。
生理女性21名：游淑慧（台北市第二選區）、王鴻薇（台北市第三選區）、李彥秀（台北市第四選區）、徐巧芯（台北市第七選區）、蔣欣璋（新北市第四選區）、洪佳君（新北市第五選區）、萬美玲（桃園市第四選區）、呂玉玲（桃園市第五選區）、邱若華（桃園市第六選區）、徐欣瑩（新竹縣第一選區）、楊瓊瓔（台中市第三選區）、謝衣鳳（彰化縣第三選區）、馬文君（南投縣第一選區）、張秀華（嘉義市選區）、姚正玉（台南市第三選區）、王家貞（台南市第五選區）、李眉蓁（高雄市第三選區）、陳美雅（高雄市第六選區）、李明璇（高雄市第八選區）、黃琤婷（宜蘭縣選區）、陳玉珍（金門縣選區）。