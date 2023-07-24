台北最老百貨「遠百寶慶」熄燈 員工哽咽唱歌、鞠躬落淚道別民眾
台北最老百貨「遠東寶慶」位於台北西門町，1972年開幕至今年過半百、超過50年，是遠東百貨重要的「起家厝」。將於8月原地重建，今（24）日晚間6點閉店熄燈，員工齊聚大門前哽咽獻唱《台北的天空》、《永遠的畫面》兩曲目，不少民眾更提早到現場守候，面對陪伴長大的百貨要暫時說再見，現場情緒依依不捨。遠東百貨徐雪芳總經理更率領店長等多名員工，裡裡外外鞠躬道別多次，最後關下鐵門真正說再見。
記者蕭涵云/綜合報導
遠東寶慶店最後營業日，今日一早迎接不少專程或遠道而來的顧客，懷念起曾在此度過的美好舊時光及點點滴滴。晚上舉辦閉店熄燈活動時，更是不少顧客都從下午就在店內一邊閒逛、一邊等候，傍晚時一樓大門兩側已擠入滿滿人潮，排隊領取紀念品的民眾還一路排隊至捷運站口，排在第三位的民眾陳小姐向《NOWnews今日新聞》記者透露，自己4點多就抵達，「我還記得遠百寶慶是台北市第一家百貨公司，幾乎是跟著百貨一起長大」。
而擠進大門內的莊媽媽表示，雖然自己住在五股，但兩個女兒都就讀鄰近的北一女中，因此一家人對遠百寶慶十分熟稔，「今天從2點萬安演習後就待在這，和姊姊一起準備等到晚上見證熄燈活動」；莊媽媽還說，之前一聽說遠百寶慶要關門，從6月開始的懷舊活動就陸續來逛好幾次。她也分享當場獲得的小禮物，有一把象徵道別的扇子、1984年拍攝的迎賓老照片、遠百寶慶透露著第二代外觀的杯墊及遠百吉祥物「太陽寶寶」貼紙一張。
活動主持人開場白說，「相信現場許多媽媽姊姊們，少女時代買的第一條裙子、第一雙鞋就在遠百寶慶」。直呼每次走旋轉梯時，都很有公主的感覺，引來圍觀群眾認同讚聲；遠東百貨徐雪芳總經理也致詞，感謝大家一起陪伴見證遠百寶慶原地重建，呼籲顧客可以下載遠百APP、或關注官網及社群，密切注意改建進度，還透露可能會有小驚喜。
現場並介紹館內資深員工母女檔上台，媽媽吳素貞曾擔任遠百寶慶收銀組組長長達38年才退休，女兒李婉萍則為女裝部門樓管，也已服務了12年之久。接近閉店時刻，員工們還齊聚大門前獻唱《台北的天空》、《永遠的畫面》兩曲目，大家面露不捨、歌聲多次哽咽，令現場民眾也隨之動容。
隨著歡送遠百寶慶最後的顧客離場，可看見民眾老老少少、人手提著遠百紙袋，還有年長的阿公拄著拐杖、推著輪椅慢行的阿嬤，也來見證重要一課。不少人步出大門前還上前向員工加油打氣、或與總經理徐雪芳握手道別。遠東百貨徐雪芳總經理更率領店長等多名員工，裡裡外外鞠躬道別多次，直到最後關下鐵門真正說再見。
遠東寶慶店因年事已高、空間狹窄，難以跟上現代需求，即使經過改裝，仍無法有效吸引年輕消費客群。集團董事長徐旭東忍痛規劃將遠東寶慶店拆除後重建，預估整個工程時間需要花5年時間，目前現有營業規模為6000多坪，預計重建後將有超過上萬坪營業面積。
身為全台第一個原地改建的百貨，遠百也看好西區門戶計畫，透露將邀請世界知名設計師進行設計，欲打造一座高規格的新世代綠色百貨，有望進駐電影院，將結合百貨公司、mall、shopping center之型態，希望再度成為西門町新地標。