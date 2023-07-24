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張鈞甯女警魂上身！在家「練槍、擒拿術」嚇壞媽媽

▲張鈞甯在《查無此心》中，扮演幹練女警，她在家勤練槍、擒拿術，意外嚇壞媽媽。（圖／華映）
▲張鈞甯在《查無此心》中，扮演幹練女警，她在家勤練槍、擒拿術，意外嚇壞媽媽。（圖／華映）

記者黃雅琪/綜合報導

電影《查無此心》由《緝魂》監製唐在揚與張鈞甯共同監製，金鐘獎導演曾英庭執導，張鈞甯、阮經天、項婕如、游安順、陳為民、薛仕凌及泰國女星Sajee Apiwong共同演出。張鈞甯在片中扮演幹練女刑警，為了讓角色更有說服力，她不但在家練槍、擒拿術，還在包包放手槍和手銬，意外嚇壞媽媽。

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▲張鈞甯在《查無此心》中，為扮演生無可戀的女警，瘦身成了紙片人。（圖／華映）
▲張鈞甯在《查無此心》中，為扮演生無可戀的女警，瘦身成了紙片人。（圖／華映）
張鈞甯表示，自己在思考未來時，也想到可以多多參與幕後工作，她與監製唐在揚在前作《緝魂》合作愉快，剛好他手上正有一個和曾英庭導演合作的案子，就邀請張鈞甯加入。

▲《查無此心》由張鈞甯（左）、阮經天領銜主演。（圖／華映）
▲《查無此心》由張鈞甯（左）、阮經天領銜主演。（圖／華映）
張鈞甯為了扮演生無可戀的女警，不但瘦身成了紙片人，同時還做很多動作和身體訓練，為了讓自己更像一位幹練的女警，她說：「因為不知道會拍到什麼程度，除了練持槍，還有練上手銬，甚至練了擒拿術，我覺得這些練起來很不錯，可以保護自己。」

為了讓自己習慣警察的動作，張鈞甯隨身會帶著手銬或道具槍，她說：「要和槍做好朋友，我會每天都把槍放在包包裡或是家裡，拉近和槍的距離。」張鈞甯還透露，有時在家練習舉槍時，連媽媽都被她嚇到，而且媽媽看她的包包更是驚呼：「妳的包包裡怎麼會是手槍和手銬啊！女明星的包包怎麼會放這些啊！好恐怖。」但張鈞甯開心的說：「我自己也覺得滿好笑的，但這把槍摸久了，習慣了，覺得自己拿起槍來還蠻帥的啊！」

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