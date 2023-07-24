哆啦A夢《大雄與天空的理想鄉》孩子都怕不被肯定 3天票房破千萬
日本國民漫畫《哆啦A夢》第42部電影《哆啦A夢：大雄與天空的理想鄉》找來日本王牌編劇古澤良太執筆劇本，導演堂山卓見日前表示：「在第一次的企劃會議上，古澤說：『現在的孩子們是不是太善良了？』在現今的世界裡，大家是否都被迫追求同樣的東西呢？大雄雖然有很多的缺點，但這樣的人真的就一無是處嗎？古澤先生在構思故事時，希望能傳達出『每個人各自的個性都能受到肯定的世界』的想法。」
記者陳雅蘭/綜合報導
導演堂山卓見補充道：「我認為這與資訊化的世界也有關係，新冠肺炎疫情造成人與人之間的互動減少，因此必須更加依賴周遭的情報來做出判斷，不敢做出與他人不同的行為。在這樣情況下，傳達出『每個人都有優點』，這不僅是這部作品所追求的目的，更是這個時代需要的東西。而古澤先生試圖在《哆啦A夢：大雄與天空的理想鄉》中描繪這個主題，令我們讚嘆不已，這也是我們之前一直思考該如何傳達的主題。」
《哆啦A夢：大雄與天空的理想鄉》已在台上映，首3日票房賣破千萬，打破《哆啦A夢：大雄的新恐龍》寫下的首週末開片票房792萬元紀錄，更創下「哆啦A夢」系列電影在台最快破千萬的新紀錄，有望超越《哆啦A夢：大雄的新恐龍》3722萬和《STAND BY ME 哆啦A夢2》4120萬的票房紀錄，成為「哆啦A夢」系列在台影史最賣座電影。
《哆啦A夢：大雄與天空的理想鄉》劇情描述大雄在天空發現了一座神祕的新月型島嶼，並堅持表示：「那就是我一直在尋找的烏托邦！」於是哆啦A夢一行人便搭乘「時間齊柏林」飛船，出發去尋找這座島嶼。在探索各個時代和地點後，終於發現這座島嶼的真面目，一座可以讓任何人變得完美的夢幻樂園「帕樂達邦」。在那裡，哆啦A夢和大雄與完美的貓型機器人索尼亞成為好朋友，然而，他們卻發現這座夢幻樂園的背後，隱藏著不可告人的天大祕密。