魏德聖爆欠債4500萬！3大咖也曾拍電影陷欠款疑雲　劉德華是其一

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劉德華1991年成立「天幕製作有限公司」來實現電影夢，當時公司出版首部作品《九一神鵰俠侶》相當成功，但後續幾部電影卻票房普普，最終累積虧損超過4000萬港幣（約台幣1億5665萬元），公司瀕臨破產，讓劉德華不得不拼命接演電影、開演唱會來還債。2002年劉德華和合夥人麥紹棠發生法律糾紛，劉德華也重新成立另一間影視公司「映藝娛樂」，並決定不再拍攝大製作商業片，改出品小成本的文藝片。
古天樂成立公司遭編劇控積欠酬勞
古天樂2013年創立「天下一電影娛樂有限公司」，但今年1月卻被編劇任俠指控積欠酬勞3年，且執導的電影《紙皮婆婆》獲得金馬創投會議百萬首獎，他卻沒分得獎金。對此，「天下一」委由律師發布聲明強硬反擊，澄清早已給予任俠67,500元港幣（約台幣26萬元）酬勞，而金馬創投會議企劃案是以製作公司身分報名，獎金由公司自行處置。
侯孝賢監製電影《車頂上的玄天上帝》！遭藝術家指控欠薪
導演侯孝賢監製的電影《車頂上的玄天上帝》，2022年被知名微縮模型藝術家鄭鴻展發文指控欠薪。鄭鴻展稱原本就應該付全額，對方卻用各種理由拒絕付款剩餘的40%，並發文標記監製侯孝賢及導演黃文英怒喊：「我們法院見。」而電影製作方三視多媒體發表律師聲明，否認欠款一事，也指出鄭鴻展當初不但遲交件，還因模型比例不合沒通過驗收，讓劇組相當困擾。