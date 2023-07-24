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魏德聖爆欠債4500萬！3大咖也曾拍電影陷欠款疑雲　劉德華是其一

▲劉德華1991年成立「天幕製作有限公司」來實現電影夢，最終卻累積虧損超過4000萬港幣（約台幣1億5665萬元）。（圖 / 台灣映藝）
▲劉德華1991年成立「天幕製作有限公司」來實現電影夢，最終卻累積虧損超過4000萬港幣（約台幣1億5665萬元）。（圖 / 台灣映藝）

記者賴禹妡/綜合報導

導演魏德聖和中影、鑫鴻國際投資董事長郭台強2010年曾合作製作電影《賽德克．巴萊》，但郭台強近期控訴魏德聖及公司果子電影積欠4500萬元，事件持續延燒中。事實上，演藝圈中曾爆出許多積欠電影片酬、款項的疑雲，《NOWnews今日新聞》就整理出3起相關事件，帶領讀者一同回顧。 

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劉德華開公司圓電影夢！卻虧損超過1.5億台幣

劉德華1991年成立「天幕製作有限公司」來實現電影夢，當時公司出版首部作品《九一神鵰俠侶》相當成功，但後續幾部電影卻票房普普，最終累積虧損超過4000萬港幣（約台幣1億5665萬元），公司瀕臨破產，讓劉德華不得不拼命接演電影、開演唱會來還債。2002年劉德華和合夥人麥紹棠發生法律糾紛，劉德華也重新成立另一間影視公司「映藝娛樂」，並決定不再拍攝大製作商業片，改出品小成本的文藝片。 

▲劉德華1991年成立「天幕製作有限公司」，最終累積虧損超過4000萬港幣，公司瀕臨破產，讓劉德華不得不拼命接演電影、開演唱會來還債。（圖／翻攝自微博）
▲劉德華1991年成立「天幕製作有限公司」，最終累積虧損超過4000萬港幣，公司瀕臨破產，讓劉德華不得不拼命接演電影、開演唱會來還債。（圖／翻攝自微博）
古天樂成立公司遭編劇控積欠酬勞

古天樂2013年創立「天下一電影娛樂有限公司」，但今年1月卻被編劇任俠指控積欠酬勞3年，且執導的電影《紙皮婆婆》獲得金馬創投會議百萬首獎，他卻沒分得獎金。對此，「天下一」委由律師發布聲明強硬反擊，澄清早已給予任俠67,500元港幣（約台幣26萬元）酬勞，而金馬創投會議企劃案是以製作公司身分報名，獎金由公司自行處置。 

▲古天樂2013年創立「天下一電影娛樂有限公司」，但今年1月卻被編劇任俠指控積欠酬勞3年。（圖／翻攝自古天樂臉書）
▲古天樂2013年創立「天下一電影娛樂有限公司」，但今年1月卻被編劇任俠指控積欠酬勞3年。（圖／翻攝自古天樂臉書）
侯孝賢監製電影《車頂上的玄天上帝》！遭藝術家指控欠薪

導演侯孝賢監製的電影《車頂上的玄天上帝》，2022年被知名微縮模型藝術家鄭鴻展發文指控欠薪。鄭鴻展稱原本就應該付全額，對方卻用各種理由拒絕付款剩餘的40%，並發文標記監製侯孝賢及導演黃文英怒喊：「我們法院見。」而電影製作方三視多媒體發表律師聲明，否認欠款一事，也指出鄭鴻展當初不但遲交件，還因模型比例不合沒通過驗收，讓劇組相當困擾。 

▲侯孝賢監製的電影《車頂上的玄天上帝》，2022年被知名微縮模型藝術家鄭鴻展發文指控欠薪。（圖／金馬執委會）
▲侯孝賢監製的電影《車頂上的玄天上帝》，2022年被知名微縮模型藝術家鄭鴻展發文指控欠薪。（圖／金馬執委會）

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