杜蘇芮颱風逼近　周春米視察林邊抽水站

依據中央氣象局預報，中度颱風「杜蘇芮」逐漸逼近台灣，預計最快於24日晚間發布海警。面對即將到來的颱風威脅，屏東縣長周春米今（24）日前往林邊鄉視察抽水站及相關防洪設施，並呼籲民眾提早因應，嚴防颱風可能帶來的衝擊。
記者莊全成／屏東報導
周春米指出，受杜蘇芮颱風外圍環流影響，局部地區可能發生大雨或豪雨，恆春沿海地區也有可能遭受風強浪大的情況。因此，縣府團隊將全面監控水情，並提醒民眾避免前往山區、河邊活動，同時密切留意警報資訊，做好相關防災措施。
周春米強調，今日視察主要針對林邊抽水站及大型抽水機運作情況。低窪地區需慎防淹水及海水倒灌，而且沿海地區可能出現長浪及強陣風，屏東縣政府已做好全面防範措施，並要求各鄉鎮公所加強防汛及整備工作，保障鄉民的生命和財產安全，並呼籲農漁養殖戶適度調整池水量並強化排水設施，以減輕颱風可能帶來的災害。
水利處表示，目前縣內已佈設139部大型移動式抽水機，提前進行防災準備。同時，全面檢視轄內抽水站、監視器及水位感測器，並清空滯洪池。針對林邊鄉易淹水地區，更機動調派41部移動式抽水站戒備，以因應颱風可能帶來的強降雨。未來，將加強對易積淹水地區的戒備，以應對颱風可能帶來的災情。