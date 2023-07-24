了解「愛的語言」運用！不只５種，更精準的表達愛、感受被愛。

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許翊庭心理師表示，愛的語言是由美國知名的婚姻諮商師、同時也是一為牧者：蓋瑞查普曼博士（Gary Chapman）所提出。在多年諮商過程中發現了５種表達愛和接收愛的型式。
肯定的語言：顧名思義就是以肯定、讚美對方的方式表達愛；當自己受到肯定或讚美的時候，會有被愛、自己的美好被對方所了解的感覺。
精心的時刻：指得是有品質的相處時刻，未必需要相當耗盡心力規劃，可以很簡單，也可以是很用心的準備，例如約會、出遊、聊天、逛街、一起吃個飯等。
真心的禮物：以贈送真心準備的禮物表達愛，重點不是在禮物有多昂貴，而是日常觀察對方喜好或所需，時不時準備小禮物。例如知道對方疲倦的時候喜歡吃巧克力，在對方下班後準備巧克力給對方。
服務的行動：以真心誠意的實際服務、做事情表現，未必是需要大事情，例如為對方綁鞋帶、按摩、拿東西、為對方準備晚餐、看對方很累而包辦所有家事等等。
身體的接觸：泛指所有親密的身體接觸，例如牽手、摟腰、親吻、擁抱、摸頭、撫摸、性愛等，當與對方親密接觸時可以深刻感覺到愛，非單單僅限於性愛。
不了解愛的語言會怎樣？知道了可以有什麼好處？
當雙方語言不通時：許翊庭心理師表示，就像一般的語言一樣，人和人的交流若是語言不通很容易雞同鴨講，愛的語言也是，當不了解自己的、對方的愛的語言，就很容易瞎忙一場，覺得自己已經很努力了，但對方就是不明白自己的真心。又或者一直等待、感受不到對方的愛。這也樣的情況下，也就有可能越要越多，或越做越多，讓彼此喘不過氣。
不明白愛的語言，兩人漸行漸遠：舉例來說，以亞洲社會來看，常見丈夫非常努力的在外工作、賺錢、養家、買禮物給妻子，但卻和妻子漸行漸遠，因為妻子其實期待的是丈夫可以在家裡一起好好的吃頓飯、聊聊彼此的生活、可以有個美滿的性生活。
這例子就可以看到丈夫表達愛的語言的方式可能是服務的行動、真心的禮物，但妻子則是精心的時刻、親密的接觸，兩人不在同個頻率上，也就容易感受不到愛、或愛無法傳達給對方，兩人的距離也就會越來越遠。
了解愛的語言，拉近彼此距離：相反的，了解自己和對方愛的語言，可以更精準的方式愛對方、讓對方更確實的感受到被愛。也可以讓對方知道可以如何表達愛、讓自己感受到被愛，避免繞遠路。
以前述例子來說，感受不到愛的一方、妻子，可以邀請正在悶著頭努力付出、但沒察覺到用錯方式表達愛的丈夫，兩人一起研究、交流自己與對方愛的語言，就有機會讓彼此在同個頻率上。又或者丈夫可以邀請妻子一起了解彼此愛的語言，也就不用一直用不適合的方式表達愛。
如何了解自己愛的語言？可線上測驗，自我觀察是關鍵！
了解自己和對方愛的語言，現在網路上已有相當多的心理測驗可進行，許翊庭心理師表示，不論是何種的心理測驗，準確度都不會達到100%，因為只是一個大方向，是幫助自己探索自我的一種方式。且愛的語言也可能會隨時間、經歷而改變。因此可以參考心理測驗，不過最重要的還是在於自我觀察、並和對方討論交流。
愛的語言進階運用！不只５種、不只用在愛情。
也可以更加精準：愛的語言雖然有５種，但每個人也並非只有特定的一種，也有可能是複數，主要看該語言的強度。而這５種也僅是個大方向，也有可能出現這５種以外的，或是有更細微的。例如就是很喜歡在回到家時對方一句「歡迎回家」，或是在準備出門上班時一個親吻，若自己知道也可以和對方討論。
也可以運用在親子等關係上：除此之外，愛的語言也可以運用在各種關係上，例如親子關係。不過在親子關係當中，孩童正處於探索階段，父母會較做為引導的腳色，觀察、了解孩童的愛的語言，並適度的以此給予愛，小孩也可以更扎實的在愛的環境中成長，而非僅是發零用錢。
親子間愛的語言注意事項：和孩子一同探索愛的語言時，在「身體的接觸」上也會需要留意教導界線觀念，避免孩子誤以為任何人都可以如此親密，且親子之間也會有應有的界線。
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