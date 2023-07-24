37年老字號泰國蝦料理品牌 西海岸活蝦之家邀大家歡慶88送生啤

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王雪玲表示，COVID-19疫情重創台灣餐飲業，西海岸活蝦之家仍屹立堅守，其主要的關鍵在於父親的信念，「錢賺吃得飽就好」。民國75年父親以釣蝦場起家，當時以代客料理為契機，開創了胡椒蝦、麻油蝦和鹽焗蝦等菜色，這三道料理直至現在仍是西海岸的明星餐點。5年後父親萌生專業蝦料理餐廳的創業想法，更為解決泰國蝦因進口良率不佳等問題，親自南下屏東與養蝦蝦農懇談，並以極其嚴格的標準與蝦農達成「契約養殖收購」的承諾與保障，民國89年起西海岸以「做到讓客人自己上門」為自我要求，開始導入餐飲SOP流程、POS點餐系統，從專業純氧靜養與開放式蝦池，再到每日產地挑蝦直送到店、依菜品分蝦烹煮的品質控管流程，堪稱業界第一。不計利潤，只專注將最道地、美味且自在的蝦料理帶給每位客人。
王雪玲說明，西海岸堅持採用高成本的「純氧靜養」，讓蝦群在安靜環境中不受干擾，方能呈現蝦肉最佳的口感與甜度。此外，店內不敗天王，最受消費者喜愛的胡椒蝦則選用印尼胡椒再與中藥房現磨白胡椒與泰國一同高溫烹煮，濃郁香氣久久不散，成為鎮店之寶。對於品質的堅持，讓「道地、美味、自在」成為西海岸始終不變的核心經營宗旨，同時展現著西海岸與創辦人道地台南人的堅韌與獨特品格。為了回饋老顧客及新顧客，特推出父親節打卡送生啤活動，要讓大家在疫情解封的第一個父親節都能留下美好回憶。