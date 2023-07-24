北院酒駕飆車撞死人案　國民法官問被告清晨開車腦袋清楚嗎？

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1號備位國民法官問李佳修，案發在清晨，有沒有腦袋不清醒的問題，前車是否有煞車而導致車禍發生？李佳修答稱，對，前車突然煞車，他就撞上去。
5號國民法官提問，前一晚幾點開始喝酒？喝了多少酒？李佳修說，他深夜11點到，沒有馬上喝酒，是凌晨1點多朋友要他喝，才喝了2支香檳。
審判長追問李佳修在哪裡喝酒？李佳修說，先在夜店，再去酒店，但不清楚在酒店有沒有喝，也沒印象怎麼離開酒店，但中途有醒來，發現自己坐在副駕駛座，因此跟開車的14歲曾姓少年換手。
被告辯護律師稱，李因工作需要才喝酒，因曾姓少年沒駕照，為了安全才換手。
死者家屬的告訴代理人在簡報上整理出時間軸、監視器截圖，指控李並未坦承真相，控訴在案發前，死者的煞車燈早就亮了，而在27分47至48秒間，李佳修連踩3次煞車，最後選擇左閃，在踩第4次煞車時撞上前車左後方，並非如李所言是煞車不及，而是閒別人開太慢。
因檢辯僅爭執是否符合自首要件及量刑，法院傳喚案發時的執勤員警到場，並在交互詰問前播放警方身上的秘錄器，從影片中可以發現，李佳修被警方壓制時一直
張姓員警證稱，在抵達地下道時就看到車外站著李佳修及葉姓男子，李佳修情緒激動朝警方逼近並順勢拉扯警槍，所以他開第一槍攻擊李的腿，李嚇到趴下被另名林姓員警壓制、上銬，他再往BMW方向前進，剛好看到曾姓少年從駕駛座下車、且雙手舉起趴下。
張姓員警說，曾姓少年告訴他，李佳修從他身上爬過去到副駕駛座，要求曾姓少年去駕駛座把車開走。張姓員警作證完畢後，國民法官沒有另外提問。
檢辯則向審判長提議，明天上午傳喚證人的時間應該可以縮短，希望將之後排定的言詞辯論往前移。審判長要求檢辯回去可先行準備。
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