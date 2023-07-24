畫漫畫、星之卡比扣1級分！分科測驗違規一次看　爭議2案待查證

北院酒駕飆車撞死人案　國民法官問被告清晨開車腦袋清楚嗎？

▲22歲李佳修酒駕開車釀1死1傷，又企圖襲警奪槍，被警方開槍射中腿部，倒地哀嚎就範（圖／NOWnews資料照）
▲22歲李佳修酒駕開車釀1死1傷，又企圖襲警奪槍，被警方開槍射中腿部，倒地哀嚎就範（圖／NOWnews資料照）

記者潘千詩／台北報導

台北地院選出的第一批國民法官今（24）日正式坐上審判台，在押被告李佳修面對法官及國民法官，他坦承酒駕撞死人，有國民法官詢問被告，清晨是否腦袋不清楚，前車是否煞車導致煞車不及？另一人問他案發前多久喝酒、又喝了多少酒？李答稱，前車突煞車就撞上去。對於李的說法，被害人的告訴代理人批，李佳修沒有坦承真相，根本是閒別人開太慢，才不是煞車不及。

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檢方指控，李佳修無照，2022年11月14日凌晨4時25分，他在副駕駛座要求跟曾姓少年換手，27分就在忠孝東路一段的地下道撞車，酒測值達1.086毫克，涉犯酒駕致死罪。檢方也出示監視器畫面、驗屍報告等供合議庭參考。

1號備位國民法官問李佳修，案發在清晨，有沒有腦袋不清醒的問題，前車是否有煞車而導致車禍發生？李佳修答稱，對，前車突然煞車，他就撞上去。

5號國民法官提問，前一晚幾點開始喝酒？喝了多少酒？李佳修說，他深夜11點到，沒有馬上喝酒，是凌晨1點多朋友要他喝，才喝了2支香檳。

審判長追問李佳修在哪裡喝酒？李佳修說，先在夜店，再去酒店，但不清楚在酒店有沒有喝，也沒印象怎麼離開酒店，但中途有醒來，發現自己坐在副駕駛座，因此跟開車的14歲曾姓少年換手。

被告辯護律師稱，李因工作需要才喝酒，因曾姓少年沒駕照，為了安全才換手。

死者家屬的告訴代理人在簡報上整理出時間軸、監視器截圖，指控李並未坦承真相，控訴在案發前，死者的煞車燈早就亮了，而在27分47至48秒間，李佳修連踩3次煞車，最後選擇左閃，在踩第4次煞車時撞上前車左後方，並非如李所言是煞車不及，而是閒別人開太慢。

因檢辯僅爭執是否符合自首要件及量刑，法院傳喚案發時的執勤員警到場，並在交互詰問前播放警方身上的秘錄器，從影片中可以發現，李佳修被警方壓制時一直

張姓員警證稱，在抵達地下道時就看到車外站著李佳修及葉姓男子，李佳修情緒激動朝警方逼近並順勢拉扯警槍，所以他開第一槍攻擊李的腿，李嚇到趴下被另名林姓員警壓制、上銬，他再往BMW方向前進，剛好看到曾姓少年從駕駛座下車、且雙手舉起趴下。

張姓員警說，曾姓少年告訴他，李佳修從他身上爬過去到副駕駛座，要求曾姓少年去駕駛座把車開走。張姓員警作證完畢後，國民法官沒有另外提問。

檢辯則向審判長提議，明天上午傳喚證人的時間應該可以縮短，希望將之後排定的言詞辯論往前移。審判長要求檢辯回去可先行準備。

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