建中樂旗聯隊傳捷報！克服天候奪WAMSB雙冠亞軍、家長曝背後血淚

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建中樂旗聯隊此次以家是心之所在（Home Is Where the Heart Is）作為競賽表演主題，曲目由德弗札克（Antonin Dvorak）的《From the new world》、酷玩樂團（Coldplay）的《Fix You》以及雅各．科里爾（Jacob Collier）的《Hajanga》等知名樂曲改編而成，希望傳達心之所向，家之所在；家之所在，心之所寄的意念。
建中樂旗聯隊家長後援會公關蘇怡菁接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，樂旗聯隊小將們辛苦練習了半年，在集訓與假日期間，每天從早上7點，在烈日底下，練到晚上9點多，不懼超過12小時練習的辛苦，回家後還會看練習時回放的影片作修正，壓力非常大。
蘇怡菁說，孩子們去了美國又要克服長途跋涉的時差問題、水土不服及樂器運送問題，許多孩子壓力過大，賽前都出現紅眼睛症狀，這次比賽又特別「幸運」，「街道遊行比賽」被排到正中午，美國太陽很熱很刺眼，要在烈日下進行拋接表演，非常傷眼，樂旗大賽準決賽又排到晚上，還得克服夜晚視線不佳、風大等困難，所以孩子們一表演完，在場邊等成績時，都克制不住連日體能跟心理煎熬，跟教練抱在一起痛哭，宣洩情感與壓力。
此次建中樂旗聯隊不敵傳統強隊加拿大Calgary Stampede Showband，榮獲亞軍。蘇怡菁提到，對比國外團隊動輒1、200人參賽，採人海戰術，建中樂旗聯隊以小量菁英、團隊向心力，殺出重圍，也是不簡單，甚至有遠赴美國修習音樂學程的學長特地飛回台灣一起練習、參賽，就是想用音樂表演向全世界展示台灣年輕人的豐沛實力。
對於此次表現，建國中學樂旗聯隊感謝教練團及所有團員的辛勞，同時也感謝樂旗隊家長後援團隊及各界的強力後援，使得樂旗聯隊能夠在國際賽場上脫穎而出，為國爭光，未來將繼續努力，不斷精進，爭取佳績，並期望持續獲得各界的支持和鼓勵，共同推動及見證建中樂旗聯隊的輝煌成就。樂旗隊預定於台灣時間7月29日上午5點返抵國門。
建中樂旗聯隊也感謝總統蔡英文授旗、副總統賴清德探班打氣、台北市長蔣萬安行前授旗點將、文化總會協助爭取贊助及行前事務處理、駐美代表處的到場加油與接待；台北市教育局、教育部、外交部、證交所、億光文化基金會、敏盛醫療集團的經費支援等。