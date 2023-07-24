韓國瑜全代會歸隊！郭台銘仍待整合 趙少康：侯友宜要努力拉民調
國民黨昨召開全國黨代表大會，正式提名新北市長侯友宜參選總統，侯友宜也與台中市長盧秀燕、高雄市前市長韓國瑜進行「禿子、漢子、燕子」大合體，營造大團結氣勢，不過鴻海集團創辦人郭台銘，仍有可能獨立參選總統。中廣董事長趙少康說，「三個和尚沒水喝」，提醒國民黨主席朱立倫，未來若勝選後組執政大聯盟，必須基於理念，才有正當性整合所有在野勢力。
記者何哲欣／台北報導
趙少康在臉書說，韓國瑜昨天願意出席全代會，呼籲支持者團結在侯市長的領導下，下架貪污腐敗、謀財害命的民進黨，展現他的大肚，「何況現在如果不團結，難道要讓民進黨笑著繼續執政？如今侯市長正式獲得國民黨提名，希望黨內雜音可以少一點，展開整合的新階段，全代會後，非綠整合才真正開始。」
但提到郭台銘，趙少康說，郭對徵召過程有怨，大家都知道，哪怕獨立參選的正當性不足，但相信一定可以輕鬆跨過連署門檻，尤其不可否認，會有許多民進黨人會積極替郭連署，只要郭「雖千萬人吾往矣」選到底，或保持「類參選」爭一個叫牌權，非綠陣營都很難整合。
趙少康提醒，大家都看過「3個和尚沒水喝」的故事，如今恐怕真的發生在現實中，超過6成民意期待下架民進黨，依現在這樣混亂的情勢，支持者各擁其主，怎麼可能達成目標？
他呼籲朱立倫，「執政大聯盟」必須不流於權力分贓，而是基於理念結合，才有足夠的正當性，而侯友宜更要趕快拉抬自己的民調，才有跟人談合作的底氣！國民黨全代會過後，才是新挑戰的開始。