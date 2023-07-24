勸郭台銘歸隊？侯友宜：大家目標都一致、期望換政黨來做
針對近日鴻海集團創辦人郭台銘臉書發文、見花蓮縣長徐榛蔚及其夫婿立法委員傅崐萁，還有當副手的心理準備等話題，國民黨2024總統參選人、新北市長侯友宜今（24）日在出席視察萬安演習時，被媒體頻頻追問，對於是否勸說、希望郭台銘歸隊，侯友宜再度強調，兩人都有共同的信念，都是要守護中華民國，讓這塊土地能夠和平安全，大家有共同的信念，就團結在一起；強調面對無能的民進黨，大家的目標都一致，都期望換政黨來做。
記者吳嘉億／新北報導
記者是先問到郭台銘在臉書發文「真正民意永遠大於黨意」，還用「老虎」、「愛心」等4個表情符號，被外界解讀是指「票投老虎愛臺灣」。對此，侯友宜僅簡單以「我沒有意見」5個字回應。
記者接著問到，對於民調顯示郭台銘參選對侯的影響比較小，而對另一位可能對手、民眾黨主席柯文哲的選情影響較大，對於現在是否為民調反彈最佳時機與如何提升民調？侯友宜表示，最重要的還是自己，要堅定自己的步伐，全力以赴贏得最後的勝利。
至於昨日國民黨全代會，郭台銘到花蓮與傅崐萁及徐榛蔚見面，是否會擔心影響選情？侯友宜則是說到，國民黨一定會大家團結在一起，面對這一場選戰，會同心齊力。
另外對於同黨的立法委員鄭麗文在廣告節目上說到黨內不知道是否有當副手的心理準備？還要侯能好好考慮。對此，侯友宜仍是簡短回說，他尊重每一個人的言論自由。而當記者再問到是否應該被黨紀處分時，侯還是簡單回說，他相信每一個人有每一個人的觀點，都給予尊重。