勞動部攜手成大首班半導體職前培訓開訓 盼緩解人才荒
為補足南部半導體人才缺口，勞動部雲嘉南分署與成大合作112-114年半導體暨關鍵科技產業人才培訓據點，今(24)日首班「半導體趨勢暨製程設備理論實務培訓班」職前訓練課程開訓，預計年底前會再開2班，招收80個名額，期望紓緩業界人才荒。
記者張振興/台南報導
雲嘉南分署長劉邦棟與成大智慧半導體及永續製造學院院長蘇炎坤都出席開訓典禮，勉勵學員把握機會學習，成為產業生力軍。劉邦棟說，這項職訓課程除協助相關科系專業人才開拓不同職涯高度外，也打破半導體相關背景限制，讓有心想投入該產業的非本科系民眾進修相關專業知識，成為半導體領域人才。
蘇炎坤強調，這項課程師資除成大半導體領域教師外，還邀請業界專家共同授課，課程涵蓋半導體製程、半導體材料分析、半導體電性量測分析與ESG等，學員不僅學到半導體理論及實務技能，還可透過業界專家的分享學到最前端的半導體技術，結訓後還有機會透過推薦進入半導體學院合作的科技大廠。該項職訓課程為期12週，課程總時數360小時，實務課程由成大與業界共同提供設備支援，安排最新製程及量測設備操作，讓受訓學員能跟上業界腳步，結訓後未來可從事半導體相關工程師、品質檢驗工程師、薄膜製程工程師、產品測試工程師等半導體領域職務。
劉邦棟說，配合國家發展策略及5+2產業推動，分署會持續與外部訓練單位合作，不定期開辦重點產業課程，培訓產業關鍵技術人才，歡迎民眾參加，勞動部除負擔80%-100%的訓練費用外，若符合15-29歲的參訓青年，還可領取每月8千元的學習獎勵金。