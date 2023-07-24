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中颱「杜蘇芮」　陳其邁嚴陣以待　排空滯洪池備妥抽水機

▲中颱「杜蘇芮」加速朝台灣接近，高雄市長陳其邁也特別前視察寶業里滯洪池、七賢抽水站要求排空市區內滯洪池及備妥抽水機，做好防颱準備。（圖／高市府提供）
▲中颱「杜蘇芮」加速朝台灣接近，高雄市長陳其邁也特別前視察寶業里滯洪池、七賢抽水站要求排空市區內滯洪池及備妥抽水機，做好防颱準備。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

中颱「杜蘇芮」加速朝台灣接近，氣象局預估今（24）日晚間發布海上颱風警報，明天中午前發陸警，氣象局也上修高雄預估累積雨量達900毫米，高市府除完成防颱整備，市長陳其邁也特別前視察寶業里滯洪池、七賢抽水站要求排空市區內滯洪池及備妥抽水機，提醒市民朋友做好防颱準備。水利局展示智慧水利監測密網計畫，AI監控88座抽水截流站應變將成防颱利器。

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▲陳其邁也提及市府建置智慧水情中心，可即時監控水情，兼顧效率及安全。（圖／高市府提供）
▲陳其邁也提及市府建置智慧水情中心，可即時監控水情，兼顧效率及安全。（圖／高市府提供）
中颱杜蘇芮路徑南修，且有可能變成強颱，氣象局今天上修高雄預估累積雨量，以26、27日2天降雨最顯著，平地為300至600毫米、山區600至900毫米，預估降雨量達豪雨以上等級十分可觀。為了讓颱風來襲時損害減至最低，陳其邁今天下午先後前往寶業里滯洪池暨抽水站、七賢抽水站視察水利防汛設施。其中鹽埕、鼓山區雨水下水道設施受到愛河潮位影響，部分地區無法採取重力排放，必須以抽水站機械抽排。

▲高市府水利局也特別測試各抽水站抽水狀況。（圖／高市府提供）
▲高市府水利局也特別測試各抽水站抽水狀況。（圖／高市府提供）
陳其邁說，杜蘇芮颱風來勢洶洶，現在是中颱，可能演變成強烈颱風。受到太平洋高壓影響，颱風路徑偏南，後續變數也非常多。根據中央氣象局與國家災害應變中心的估算，高雄市山區雨勢大，預估25-27日高雄市山區降雨總雨量將達600-900mm，實際情況以更新資訊為主。

陳其邁也提及市府建置智慧水情中心，可即時監控水情，兼顧效率及安全，高雄共有88處抽水截流站，以及160部6英吋以上移動式抽水機等，已完成加油跟器材維修；25座滯洪池總蓄水量高達490萬噸（寶業里滯洪池近10萬噸）也已完成清空；至於一些主要河川及箱涵、側溝，分別由水利局與環保局進行相關盤查。他特別提醒相關局處做最後的盤點，做好防颱準備。

陳其邁並且表示，今早市府特別召開應變會議，要求局處落實防颱準備工作，包括工務局在工地建地與重大工程和路樹的防颱措施，也提醒水利局，隨時監控轄區內低窪地區的水情資訊；民政局、原民會就民眾撤離的造冊及交通工具的準備應變等，各級單位局處皆須同步到位，相互合作共同應變，保障市民生命財產安全。

水利局現場展示智慧水利監測密網計畫，透過AI監控88座抽水截流站，這次將派上用場成為防颱利器，即時了解河川水位現況，智慧監控抽水站抽水，搭配降雨量監測，研判可能淹水點，提前採取防範措施，如佈設移動式抽水機等，避免發生積淹水情形。

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