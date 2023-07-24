名家論壇》單厚之／韓國瑜可以邊緣郭董　未必能救侯友宜

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侯友宜民調淪為小三，很重要的原因是藍軍支持者的凝聚力不足，有的支持郭台銘、有的轉去支持柯文哲、部分韓粉又跟侯友宜算舊帳。韓國瑜在全代會和侯友宜「攬牢牢」之後，晚上又再發了一篇臉書文，韓國瑜親自「加持」、「背書」了侯友宜「正藍軍」的地位，同時也向韓粉清楚發起了「集結號」，應該可以大幅化解藍軍的不滿，讓一部份的藍軍歸隊，一定程度拉抬侯友宜的民調。
和韓國瑜一起歸隊的還有雲林的張家，雖然新竹市、彰化縣、屏東縣的議長昨天仍缺席全代會，花蓮縣長徐榛蔚昨晚還和郭台銘同台，但當韓國瑜和絕大多數縣市長都和侯友宜站在一起時，藍軍的形勢究竟站在那一邊已經越來越清楚了。
郭台銘在韓侯大和解前發了一篇臉書，強調「真實的民意永遠大於黨意」、「雖千萬人吾往矣」，更用「票投老虎愛中華民國」來暗示自己參選的決心，明顯是想跟國民黨全代會互別苗頭。但根據《風傳媒》24日公布（調查日期為7/19、7/20）的民調，郭台銘在「四角督」的支持度只剩10.7%，比侯友宜的13.2%、柯文哲的17.7%都低，郭台銘的參選正當性和政治能量已經越來越低，對侯友宜和國民黨的威脅也越來越低。
從5/17至今兩個月的時間，國民黨和侯友宜一直被郭台銘拖在原地，郭台銘聚集了一批國民黨內的烏合之眾，天天敲鑼打鼓要開打，結果卻一打就散、一打就逃，連一場像樣的仗都沒打過。既不敢和國民黨決一死戰，又不願意和國民黨談和，就怎麼不死不活的拖著，天天打一些擦邊球。
讓外必先安內。以金溥聰過去的風格，在7/23正式提名之後，對於這些「身在藍營心在郭」的同志，必然會祭出更加嚴厲的手段，畢竟這些人拖垮的不僅僅是侯友宜的選情，更是國民黨整體的選情。而侯友宜也必須要先殲滅郭台銘，儘可能讓藍軍回流之後，才有和柯文哲一較長短的條件。
韓國瑜、侯友宜的大和解，應該可以一定程度讓藍軍回流，加速郭台銘的邊緣化，姑且不論「郭粉」與「韓粉」有多少重疊的會直接回流，即便是獨立的「郭粉」也肯定打不過「韓粉」，郭台銘的空軍必然會受到一定的壓制，陸軍也所剩無幾。
韓國瑜的加持雖然可以讓部分藍軍回流、讓侯友宜的民調小幅回升，但侯友宜的人設破功、魅力不足、看好度低迷等根本的問題，卻並不會因此而獲得解決。侯友宜的民調要追上柯文哲，恐怕仍有一定的難度，也很難改變「小三」的處境和格局。
全民黨全代會在正式提名侯友宜、營造全黨團結氣勢的同時，國民黨主席朱立倫卻又喊出力促非綠團結，形成執政大聯盟。在侯友宜民調仍落後柯文哲的情況下，此時的非綠團結、執政大聯盟，當然不可能是以侯友宜和國民黨為主體。朱立倫和侯辦的不同調，顯示連他都不看好侯友宜的選情，已經在為選後自己的處境預作準備，不再追求「重返執政」，而以「下架民進黨」作為自己的歷史定位。
●作者：單厚之／資深媒體人
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