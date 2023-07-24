獨／湧言會作東宴請蘇系要角　何博文、張宏陸融冰盡釋前嫌

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何博文早在去年3月便宣布不參選議員連任，劍指區域立委，在尚未決定選區前傳言滿天飛，讓何博文與張宏陸兩人誤會不斷加深，直到黨主席賴清德與提名協調小組成員鄭文燦出面，最終讓何博文捨棄本命區，點頭轉戰淡水。
而新北市第一選區，原先傳出蘇系前立委呂孫綾有意挑戰，最後則在臉書發文稱「身為民進黨終身黨員，我認為成功不必在我」。湧言會原先計畫在何博文參選記者上廣邀蘇系與英系，替何博文變身「北海金剛」壯大聲勢，未料議員鄭宇恩與呂孫綾皆未出席，引發外界聯想，為此湧言會遞出橄欖枝，盼化解何博文與張宏陸多年來的誤會。
副總統賴清德上周一晚間前往圓山大飯店，出席安倍昭惠歡迎晚宴，同一時間，湧言會召集人王定宇、立委趙天麟、林楚茵與何博文也選擇在圓山飯店宴請蘇系要角，包括立委吳秉叡、張宏陸與蘇巧慧都受邀出席，餐敘進行2個多小時，氣氛融洽，而最主要目的，莫過於讓何、張兩人融冰盡釋前嫌。
有黨內人士指出，何博文睽違10年再戰淡水，勤跑地方行程已可見與鄭家、呂家產生化學變化，不僅鄭宇恩多次陪同出席行程，上月地方宗教盛事「淡水清水巖祖師廟大遶境」，呂子昌更邀請何博文在旁親自接祖師爺神像上轎，支持何博文不言而喻。
另名人士說明，何博文參選第一選區來勢洶洶，相繼端出政見牛肉，包括爭取4200億元的核後端基金發展北海岸、改善交通三支箭與發展地方觀光，此外嫡系子弟兵議員李宇翔持續於泰山、林口扎根，傳出現有民調與聲勢，認為絕對有機會扳倒洪孟楷。