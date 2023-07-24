用錢在杜拜玩真人大富翁！SEVENTEEN擲骰子賭全部　買建築好刺激

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節目中，柳演錫與圭賢組「God兄弟」，他們3年前因為演出音樂劇《維特》變得熟識，邀請柳演錫加入的圭賢說：「音樂劇演出期間，演錫哥真的就像神一般，不時恩寵我們，總是帶來各種美食，這次找隊友時，我苦惱了好久，邀了演錫哥後，我沒想到他真的會來，很震驚也很感謝。」
預告中，圭賢誇柳演錫是演技天才，吻戲功力過人，還爆料他喜歡女團、愛逗人笑，只當演員太可惜。圭賢自認和柳演錫交情好，不過相較於清楚說出他生日的柳演錫，他卻是連柳演錫的本名（安演錫）跟生日都不知道，不停用笑容掩飾尷尬，讓柳演錫傻眼笑說：「你幹嘛叫我來？」
池錫辰找來李東輝、曹世鎬組「池兄弟」隊，池錫辰說：「世鎬是在中途登場，他穿了一身香奈兒，還牽著駱駝在沙漠中出現，太令人難忘了。」Joshua也附和表示看到曹世鎬時，完全沒認出他，還以為是當地人拉著駱駝路過。
SEVENTEEN成員Joshua、Hoshi組「Shi兄弟」跟哥哥們前進杜拜，Hoshi訝異說：「我本來以為攝影機關掉後，哥哥們就會變得安靜，沒想到攝影機關掉後，他們話更多了。」池錫辰甚至還教他們投資房產概念，他說：「我把他們當自己人了，像圭賢也是一見到我就問『哥，你的不動產最近還好嗎？』」
Joshua跟Hoshi有10年交情，互動跟親兄弟一般，他們透露光看眼神就知道彼此在想什麼，兩人的綜藝感也讓前輩讚不絕口，李昇基說：「他們在節目中魅力大爆發，擲骰子時像是賭上全部人生一樣，比誰都投入，很真性情。」柳演錫表示：「本來以為他們特別注重形象，沒想到他們一點包袱也沒有。」
《Bro&Marble in Dubai杜拜大富翁》每週六中午在愛奇藝國際站、friDay影音更新播出。