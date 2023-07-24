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用錢在杜拜玩真人大富翁！SEVENTEEN擲骰子賭全部　買建築好刺激

▲SEVENTEEN成員Joshua（左）、Hoshi在《Bro&Marble in Dubai杜拜大富翁》認真投入遊戲。（圖／愛奇藝國際站）
▲SEVENTEEN成員Joshua（左）、Hoshi在《Bro&Marble in Dubai杜拜大富翁》認真投入遊戲。（圖／愛奇藝國際站）

記者陳雅蘭/綜合報導

南韓綜藝節目《Bro&Marble in Dubai杜拜大富翁》以杜拜為背景，由李昇基擔任主導遊戲的銀行家角色，玩家包括柳演錫、Super Junior的圭賢、池錫辰、李東輝、曹世鎬、SEVENTEEN成員Joshua跟Hoshi，節目標榜讓參與者以真錢挑戰現實版大富翁，邊擲骰子進行5局遊戲，邊享受旅行樂趣、前往杜拜各個知名景點，眾人分組賭上運氣展開心理戰，朝著成為最後贏家，拿下獎金的目標前進。

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李昇基表示，成員間的互動充滿逗趣刺激，讓他想起以前主持的另一檔綜藝節目《兩天一夜》，池錫辰笑說：「沒想到擲骰子會這麼刺激，好幾次都有綜藝之神降臨的感覺。」

▲曹世鎬（左起） 、池錫辰、李昇基、柳演錫、圭賢、Joshua、Hoshi是節目班底。（圖／愛奇藝國際站）
▲曹世鎬（左起） 、池錫辰、李昇基、柳演錫、圭賢、Joshua、Hoshi是節目班底。（圖／愛奇藝國際站）
節目中，柳演錫與圭賢組「God兄弟」，他們3年前因為演出音樂劇《維特》變得熟識，邀請柳演錫加入的圭賢說：「音樂劇演出期間，演錫哥真的就像神一般，不時恩寵我們，總是帶來各種美食，這次找隊友時，我苦惱了好久，邀了演錫哥後，我沒想到他真的會來，很震驚也很感謝。」

預告中，圭賢誇柳演錫是演技天才，吻戲功力過人，還爆料他喜歡女團、愛逗人笑，只當演員太可惜。圭賢自認和柳演錫交情好，不過相較於清楚說出他生日的柳演錫，他卻是連柳演錫的本名（安演錫）跟生日都不知道，不停用笑容掩飾尷尬，讓柳演錫傻眼笑說：「你幹嘛叫我來？」

▲《Bro&Marble in Dubai杜拜大富翁》標榜讓成員們邊玩現實版大富翁邊享受旅行樂趣。（圖／柳演錫IG）
▲《Bro&Marble in Dubai杜拜大富翁》標榜讓成員們邊玩現實版大富翁，邊享受旅行樂趣。（圖／柳演錫IG）
池錫辰找來李東輝、曹世鎬組「池兄弟」隊，池錫辰說：「世鎬是在中途登場，他穿了一身香奈兒，還牽著駱駝在沙漠中出現，太令人難忘了。」Joshua也附和表示看到曹世鎬時，完全沒認出他，還以為是當地人拉著駱駝路過。

SEVENTEEN成員Joshua、Hoshi組「Shi兄弟」跟哥哥們前進杜拜，Hoshi訝異說：「我本來以為攝影機關掉後，哥哥們就會變得安靜，沒想到攝影機關掉後，他們話更多了。」池錫辰甚至還教他們投資房產概念，他說：「我把他們當自己人了，像圭賢也是一見到我就問『哥，你的不動產最近還好嗎？』」

Joshua跟Hoshi有10年交情，互動跟親兄弟一般，他們透露光看眼神就知道彼此在想什麼，兩人的綜藝感也讓前輩讚不絕口，李昇基說：「他們在節目中魅力大爆發，擲骰子時像是賭上全部人生一樣，比誰都投入，很真性情。」柳演錫表示：「本來以為他們特別注重形象，沒想到他們一點包袱也沒有。」

《Bro&Marble in Dubai杜拜大富翁》每週六中午在愛奇藝國際站、friDay影音更新播出。


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