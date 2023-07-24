搶旅日商機！熊本熊信用卡首登台 玉山銀祭日本消費最高8.5%回饋
疫後解封，國人瘋出國，尤其正值暑假，加上日圓換匯價仍在相對低點，許多人更往日本衝。因應日本觀光熱潮，玉山銀行今（24）日宣布，與JCB國際組織攜手日本九州熊本縣高人氣的熊本熊，推出國內首張「熊本熊信用卡」，除提供海外一般消費享1%現金回饋，再結合日本當地如SUICA等指定交通票證及國人最喜愛的連鎖品牌如BIC CAMERA、松本清等優惠，在日本地區消費最高可享8.5%優惠。
記者顏真真／台北報導
玉山銀行表示，這次共發行4款卡面，以活潑可愛的熊本熊為主角、結合台日特色景點與經典元素來做設計，其中2款同時結合日圓雙幣信用卡及icash或悠遊卡的服務，滿足卡友全方位的用卡需求。而所有卡體獨家導入JCB全球獨家石頭紙材質，將石頭研磨至粉狀後加入紙張原物料進行製造，日後銷毀時不會產生有毒氣體或可透過陽光進行分解，製程相較傳統PVC更能減少碳排，降低對環境產生的污染。
至於持卡人最關心的刷卡優惠，除海外一般消費享1%現金回饋外，日本地區消費可再多1%現金回饋無上限，若至指定通路另享加碼5%（每月上限500元），可再搭配雙幣卡免收1.5%國外交易服務費，最高就可享有8.5%優惠。
不僅如此，玉山銀行也與日本航空及熊本當地最大銀行肥後銀行深度合作，除了享有機票最高9折外，亦提供熊本熊故鄉九州當地許多知名的觀光景點、商場、藥妝以及美食折扣優惠，如JR博多城、海洋世界海之中道、Drug Eleven 、YOKAYOKA亭等。
除了在海外旅遊享有優惠，在國內主要綠色旅遊通路也有好康權益，玉山銀行表示，持這張卡到指定通路消費最高享3%現金回饋，包括綠色交通如台鐵、高鐵、共享汽機車，還有綠色餐廳如摩斯漢堡、藏壽司、環保旅館如老爺酒店、福容大飯店等，希望藉此鼓勵卡友，一同響應ESG永續生活。