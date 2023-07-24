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羽球 / 2023二次分齡賽開打　全台頂尖好手爭奪亞、世青國手資格

▲2023年第二次全國青少年羽球分齡排名賽將於明7月25日開打，第一次全國賽U19男單冠軍亞柏雄中林育丞也參戰。官方提供
▲2023年第二次全國青少年羽球分齡排名賽將於明7月25日開打，第一次全國賽U19男單冠軍亞柏雄中林育丞也參戰。官方提供

記者廖聿偉/綜合報導

2023年第二次全國青少年羽球分齡排名賽將於明7月25日(二)至8月01日(二)在嘉義市立港坪運動公園體育館火熱開戰！這場青少年選手最高級別的賽事，其成績將作為亞、世青羽球錦標賽等各項青少年國手的選拔依據，同時本次參賽人數再創新高，共1267名選手報名，蓄勢待發爭奪國手資格。

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本次賽事吸引全國多名好手爭奪冠軍寶座，包含已合拍7年連續奪下2022一、二次分齡賽U17男雙冠軍及2023 U19男雙冠軍的蔡政穎/寶昕‧達古拉外，稱霸全中運及一次分齡賽男單的林育丞，去年高中盃男單封王的馬丞毅，以及甫於年初2023一次分齡賽斬獲佳績的U19女單冠軍-彭雨薇、U19女雙冠軍-杜宜宸/楊筑云等眾多羽壇小將無一缺席。

「全國青少年羽球分齡排名賽」一年舉辦兩次，賽制依照國際標準以U15、U17、U19為年齡分級，採積分滾動加總作為青少年國手選拔依據，此外本場賽事也是年末青少年羽球盛會 – 2023 DAIKIN STAR青少年菁英賽的前哨戰，各組前八名選手將榮獲參賽資格，有機會爭奪高達65萬元的賽事總獎金。

2023年第二次全國青少年羽球分齡排名賽，中華羽協提供即時比分系統，決賽期間更提供網路直播，服務無法到現場的球迷朋友。


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