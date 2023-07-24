推動永續行動受肯定！中鋼獲台灣永續行動獎1金2銀1銅

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另外，中鋼公司與國內知名大學共同推動AIR HoPE產學研發中心計畫，該計畫以量測方法學建立、減排技術開發、特徵成份及影響分析為三大研究主軸，不僅有系統的培育企業研發潛力人才，並開發無機氣體感測晶片及移動式質譜儀，可即時即地量測PM2.5，帶來技術與知識的革新，也於台灣永續行動獎之工業、創新基礎建設類別獲得銀獎。
王錫欽說，中鋼公司將退休人員視為大家庭的一份子，不僅設置專責單位關心同仁退休後的生活，協助安排定期健康檢查及鼓勵投入社會公益活動，並建立退休人才庫，提供彈性雇用制度，以傳承經驗及企業文化，故於台灣永續行動獎之減少不平等類別獲得銅獎。
此外，在亞太永續行動獎部分，中鋼長期推動組織型碳盤查及第三方查驗機構查證，除了定期揭露碳盤查資訊，落實公司治理外，也透過系統自動計算，獲得最低排碳產製路徑與最佳生產總成本，在氣候行動類別獲得銀獎。
王錫欽指出，隨著低碳時代來臨，近年各國或區域經濟體將實施碳關稅制約碳排放，如歐盟碳邊境調整機制(CBAM)、美國清潔競爭法案(CCA)，台灣亦於今(112)年通過氣候變遷因應法增訂碳費徵收機制，中鋼以「智慧創新、綠能減碳、價值共創，成為永續成長的卓越企業」為願景，全面展開低碳轉型、數位轉型及供應鏈轉型工作，不追求「量變」生產更多鋼鐵，邁向「質變」創造鋼鐵更大的價值，將在生產流程、產品組合、營運模式、綠能減碳、投資布局及公司治理等各面向持續精進，引領國內鋼鐵產業鏈，提升國際競爭力。