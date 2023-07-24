杜蘇芮颱風持續增強　侯友宜召開整備會議落實防颱整備

推動永續行動受肯定！中鋼獲台灣永續行動獎1金2銀1銅

▲中鋼公司獲2023年亞太及台灣永續行動獎1金2銀1銅之佳績。(圖／記者黃守作攝)
▲中鋼公司獲2023年亞太及台灣永續行動獎1金2銀1銅之佳績。(圖／記者黃守作攝)

記者黃守作／高雄報導

中鋼公司推動各項永續行動成果備受肯定，於今(112)年提出四項參獎類別，共獲1金2銀1銅之殊榮，於日前，由生產副總經理陳守道出席財團法人台灣永續能源研究基金會在台北舉辦的頒獎典禮，並接受行政院院長陳建仁頒授亞太永續行動獎獎座，以資鼓勵。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲中鋼公司生產副總經理陳守道(右)接受行政院院長陳建仁(左)頒授亞太永續行動獎獎座。(圖／中鋼公司提供)
▲中鋼公司生產副總經理陳守道(右)接受行政院院長陳建仁(左)頒授亞太永續行動獎獎座。(圖／中鋼公司提供)
中鋼公司總經理王錫欽表示，中鋼公司以高值化精緻鋼廠及發展綠能產業為經營雙主軸策略，在開發精緻鋼品與新穎技術相關智財議題上，積極導入台灣智慧財產管理規範(TIPS)及完成驗證，建構完善的智慧財產權管理系統與制度，此次參加台灣永續行動獎之和平與正義制度類別獲金獎之殊榮。

另外，中鋼公司與國內知名大學共同推動AIR HoPE產學研發中心計畫，該計畫以量測方法學建立、減排技術開發、特徵成份及影響分析為三大研究主軸，不僅有系統的培育企業研發潛力人才，並開發無機氣體感測晶片及移動式質譜儀，可即時即地量測PM2.5，帶來技術與知識的革新，也於台灣永續行動獎之工業、創新基礎建設類別獲得銀獎。

王錫欽說，中鋼公司將退休人員視為大家庭的一份子，不僅設置專責單位關心同仁退休後的生活，協助安排定期健康檢查及鼓勵投入社會公益活動，並建立退休人才庫，提供彈性雇用制度，以傳承經驗及企業文化，故於台灣永續行動獎之減少不平等類別獲得銅獎。

此外，在亞太永續行動獎部分，中鋼長期推動組織型碳盤查及第三方查驗機構查證，除了定期揭露碳盤查資訊，落實公司治理外，也透過系統自動計算，獲得最低排碳產製路徑與最佳生產總成本，在氣候行動類別獲得銀獎。

王錫欽指出，隨著低碳時代來臨，近年各國或區域經濟體將實施碳關稅制約碳排放，如歐盟碳邊境調整機制(CBAM)、美國清潔競爭法案(CCA)，台灣亦於今(112)年通過氣候變遷因應法增訂碳費徵收機制，中鋼以「智慧創新、綠能減碳、價值共創，成為永續成長的卓越企業」為願景，全面展開低碳轉型、數位轉型及供應鏈轉型工作，不追求「量變」生產更多鋼鐵，邁向「質變」創造鋼鐵更大的價值，將在生產流程、產品組合、營運模式、綠能減碳、投資布局及公司治理等各面向持續精進，引領國內鋼鐵產業鏈，提升國際競爭力。

帛琉籍天使號貨櫃落海　港務公司持續打撈

航道周邊派船戒護！港務公司進行貨櫃打撈及殘油抽除

天使號貨櫃輪進水半沉　1349只空貨櫃落海漂流

強化法治素養！中油大林煉油廠辦理廉政專題演講

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀