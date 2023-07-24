特企／7-ELEVEN就能買到出國上網卡　3步驟輕鬆購！

《酷遊卡》在全台超過6,700家門市的ibon便利生活站，推出日本、韓國、東南亞七國、中港澳、美加等《酷遊卡》海外上網申辦服務，旅客可以依據自己的旅遊天數與上網需求量，彈性選擇吃到飽、日定量等不同規格上網套餐，讓旅客早早在出國前就拿到出國上網卡。
《酷遊卡》目前已提供14個國家上網套餐服務並上架於7-ELEVEN ibon便利生活站，包括日本、韓國、中港澳、美加及泰國、越南等東南亞地區，其中超過6成的國家更提供當地雙網服務。更重要的是，購買《酷遊卡》後，一到當地就能開通使用，不論iOS或Android兩系統的手機皆適用，也無須再設定麻煩的APN步驟，讓出國上網化繁為簡，更加便利。
一般出國上網用的SIM卡都要在網路上訂購，而多數平台皆會向消費者收取運費，此外有大約80%的消費者都只能到機場或是宅配的方式收到SIM卡，但現在《酷遊卡》讓大家準備旅遊更輕鬆，只要到離你最近的7-ELEVEN向店員索取實體卡，並在ibon便利生活站點一點需要的方案後結帳，輕鬆3步驟就可以快速取得出國上網卡。不只可即訂即取，價格親民等同幫小資族省去至少60元的網路運費。
為歡慶《酷遊卡》上市三個月即賣破萬張，《酷遊卡》祭出殺手級優惠，即日起至9/30期間推出買一送一優惠，凡購買面額300元以上《酷遊卡》並開通使用，皆贈送一張價值威秀電影票（威秀等全台42家戲院皆可使用）。
ibon操作步驟影片教學
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