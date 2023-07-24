王菲、謝霆鋒三角戀糾葛24年！40億家產全留給張柏芝與2兒子

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離婚後的王菲，1999年與年僅19歲的霆鋒譜出姊弟戀，兩人均低調不回應，直至2000年6月，梁朝偉憑藉電影《花樣年華》獲坎城影帝後，回香港開慶功宴，座上賓謝霆鋒與王菲欲離開時引起大批記者追訪，兩人首次牽手正式公開戀情，這一幕令人印象深刻。
不過，這段姊弟戀2002年被張柏芝介入，3人展開馬拉松式的愛恨糾纏，謝霆鋒一度換上「FE1」車牌，象徵著對女友深情款款，卻在2003年再次鬧分手。
感情裡總有贏家，2006年9月，謝霆鋒與張柏芝在菲律賓祕密成婚，隔年長子Lucas誕生，一家人幸福美滿，孰料2008年陳冠希鬧出豔照門風波，張柏芝名列受害女星之一，綠雲罩頂的謝霆鋒選擇力挺老婆沒分手，沒想到張柏芝竟不計前嫌與陳冠希搭機巧遇時大方在機艙合照，讓婚姻關係瀕臨破裂，兩人2011年正式離婚。
王菲則有了新對象李亞鵬，2005年結婚後有了女兒李嫣然。女兒患有兔唇，兩人更以女兒名字成立嫣然天使基金，幫助患有兔唇的孩童，可惜李亞鵬經商失敗，積欠上億台幣債務拖累天后，2013年兩人宣布離婚。
這段堪稱演藝圈剪不斷理還亂的感情蜘蛛網，在2014年出現最驚人的轉折，在歌迷私心催促復合的聲浪下，王菲與謝霆鋒竟被拍到同進同出，「世紀大復合」震撼兩岸三地，至今9年以來，即使情變謠傳不斷，謝霆鋒與王菲一對女兒相處良好，彼此也約定不以婚姻約束對方，面對媒體唱衰感情，他近日罕見動怒，要外界別打擾他們，小心翼翼呵護這段感情。
而重感情的他，雖然和張柏芝分開了，依舊是家裡的經濟支柱，據傳謝霆鋒將40億身家財產都交付信託基金，留給兩個兒子，他和張柏芝近期出現在澳洲一家人團圓，善盡做父母的責任，教孩子滑雪，享受天倫之樂。張柏芝經紀人也否認復合傳言。