漢光演習屢傳重大意外！戰機墜毀、傘兵墜地　39年釀14名軍官殉職

我是廣告 請繼續往下閱讀
漢光11號演習（預演）
1994年9月27日，海軍成功級艦成功軍艦在實彈射擊時，一架民間金鷹航空拖靶機因溝通不良，導致拖靶機遭到方陣快砲誤擊，機上4名機員當場喪生。該次誤擊意外事件，成功號首任艦長趙中行上校去職。
漢光23號演習
2007年5月11日，空軍一架F-5F戰機墜毀在新竹湖口營區，波及新加坡「星光部隊」士兵，釀成4死9傷。
2007年5月23日，一枚紅磷彈遺落在屏東車城金沙崙海灘，炸傷3名正在抓螃蟹的當地居民。
漢光26號演習
2010年4月12日，海軍西寧艦簡姓士兵落海失蹤，當時簡姓士兵並沒有在位置上，但艦上幹部卻偽報已到齊，海軍司令部最後遭到監察院糾正。
漢光32號演習
2016年8月16日，屏東陸軍564旅一輛CM11戰車，返回部隊時墜入網紗溪，車上4人有3人不幸死亡，僅駕駛生還但重傷。
2016年8月22日，陸軍8軍團悍馬車翻落邊坡，車上3人中的1人頭部擦傷，縫5針後幸無大礙。
漢光34號演習（預演）
2018年5月18日，航特部下士秦良丰從C-130H運輸機後跳出後，因主副傘吃風不足而未完全張開，從1300英呎高空墜落，一度失去呼吸心跳，送醫後近乎全癱嚴重受傷，經持續治療後，目前狀況良好，已可雙腳走路持續復健。
2018年6月4日，在舉行「萬安演習」時，空軍一架F-16A型戰機墜毀於新北瑞芳山區，少校飛官吳彥霆殉職。
漢光36號演習
2020年7月3日，海軍陸戰隊99旅膠舟翻覆，7人落海，其中3人搶救不治。
2020年7月16日，陸航601旅一架編號616的OH-58D戰搜直升機，由新竹機場起飛返回駐地龍潭時，因主旋翼片故障墜毀於新竹空軍基地，正駕駛簡任專少校、副駕駛高嘉隆上尉不幸殉職。
漢光37號演習（預演）
2021年8月31日，一架F-16V戰機，在屏東基地佳冬戰備道執行預演時，竟衝出跑道，整架戰機的機頭插進土裡，所幸未造成飛行員受傷。
漢光39號演習
2023年7月24日，漢光演習首日，陸軍第六軍團「祥豐營區」彈藥庫迫擊砲爆炸，造成9名士兵受傷送醫，其中洪姓中士的右大腿、左手臂遭炸斷，傷勢非常嚴重，仍持續在醫院搶救中。
更多「漢光演習重大意外」相關新聞。