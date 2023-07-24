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漢光演習屢傳重大意外！戰機墜毀、傘兵墜地　39年釀14名軍官殉職

▲漢光演習自1984年起舉行，至今（2023）年發生至少10起重大意外。圖為心戰喊話車執行混淆音訊任務。（圖／記者呂炯昌攝）
▲漢光演習自1984年起舉行，至今（2023）年發生至少10起重大意外。圖為心戰喊話車執行混淆音訊任務。（圖／記者呂炯昌攝）

記者林莞茜／綜合報導

國軍「漢光39號演習」實兵演練，今（24）日登場，首日卻傳出位在基隆陸軍六軍團三支部的祥豐營區彈藥庫，因不明原因發生120迫砲疑似發生爆炸案，造成9名官兵受傷送醫，其中2人傷勢嚴重，所幸無生命危險。過去在演習期間，也有傳出幾次重大意外，《NOWnews今日新聞》整理歷年來在漢光演習期間，所發生的意外。

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一年一度的漢光演習，是由陸、海、空三軍會聯合進行，以全國性防衛作戰為目標，假想敵為對岸的中國人民解放軍，自1984年起舉行，首年即為「漢光1號演習」，今年來到第39個年頭，因此為漢光39號演習。


漢光11號演習（預演）

1994年9月27日，海軍成功級艦成功軍艦在實彈射擊時，一架民間金鷹航空拖靶機因溝通不良，導致拖靶機遭到方陣快砲誤擊，機上4名機員當場喪生。該次誤擊意外事件，成功號首任艦長趙中行上校去職。

▲海軍成功軍艦發射雄三反艦飛彈。（圖／中科院提供）
▲海軍成功軍艦。（圖／中科院提供）

漢光23號演習

2007年5月11日，空軍一架F-5F戰機墜毀在新竹湖口營區，波及新加坡「星光部隊」士兵，釀成4死9傷。

2007年5月23日，一枚紅磷彈遺落在屏東車城金沙崙海灘，炸傷3名正在抓螃蟹的當地居民。


漢光26號演習

2010年4月12日，海軍西寧艦簡姓士兵落海失蹤，當時簡姓士兵並沒有在位置上，但艦上幹部卻偽報已到齊，海軍司令部最後遭到監察院糾正。


漢光32號演習

2016年8月16日，屏東陸軍564旅一輛CM11戰車，返回部隊時墜入網紗溪，車上4人有3人不幸死亡，僅駕駛生還但重傷。

2016年8月22日，陸軍8軍團悍馬車翻落邊坡，車上3人中的1人頭部擦傷，縫5針後幸無大礙。


漢光34號演習（預演）

2018年5月18日，航特部下士秦良丰從C-130H運輸機後跳出後，因主副傘吃風不足而未完全張開，從1300英呎高空墜落，一度失去呼吸心跳，送醫後近乎全癱嚴重受傷，經持續治療後，目前狀況良好，已可雙腳走路持續復健。

▲去年漢光演習跳傘受傷傘兵秦良丰5日從內湖三總轉院，轉至高雄國軍總醫院繼續接受治療。他的父親在臉書發文感謝各界支持與鼓勵。（圖／翻攝自臉書, 2019.3.5）
▲2018年漢光演習跳傘受傷傘兵秦良丰，從內湖三總轉院，轉至高雄國軍總醫院繼續接受治療。（圖／翻攝自臉書, 2019.3.5）

2018年6月4日，在舉行「萬安演習」時，空軍一架F-16A型戰機墜毀於新北瑞芳山區，少校飛官吳彥霆殉職。

▲政府搜尋失聯F-16戰機飛官，發現飛行員吳彥霆少校肩章，搜救任務仍持續中。（圖／國搜中心提供 , 2018.6.4\\)
▲空軍一架F-16A型戰機墜毀於新北瑞芳山區，少校飛官吳彥霆殉職。圖為其肩章。（圖／國搜中心提供）

漢光36號演習

2020年7月3日，海軍陸戰隊99旅膠舟翻覆，7人落海，其中3人搶救不治。

2020年7月16日，陸航601旅一架編號616的OH-58D戰搜直升機，由新竹機場起飛返回駐地龍潭時，因主旋翼片故障墜毀於新竹空軍基地，正駕駛簡任專少校、副駕駛高嘉隆上尉不幸殉職。

▲新竹空軍基地驚傳有直升機墜毀。（圖／翻攝自新竹大小事臉書社團）
▲新竹空軍基地直升機墜毀，正駕駛簡任專少校、副駕駛高嘉隆上尉不幸殉職。（圖／翻攝自新竹大小事臉書社團）

漢光37號演習（預演）

2021年8月31日，一架F-16V戰機，在屏東基地佳冬戰備道執行預演時，竟衝出跑道，整架戰機的機頭插進土裡，所幸未造成飛行員受傷。


漢光39號演習

2023年7月24日，漢光演習首日，陸軍第六軍團「祥豐營區」彈藥庫迫擊砲爆炸，造成9名士兵受傷送醫，其中洪姓中士的右大腿、左手臂遭炸斷，傷勢非常嚴重，仍持續在醫院搶救中。

▲陸軍六軍團彈藥庫今（24）日因不明原因爆炸，9名官兵受傷，其中2人傷勢嚴重。（圖／翻攝自記者爆料網）
▲陸軍六軍團彈藥庫今（24）日因不明原因爆炸，9名官兵受傷，其中2人傷勢嚴重。（圖／翻攝自記者爆料網）

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