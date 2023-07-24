視察萬安演習 侯友宜：因應共軍搶灘做好疏散、搶救及安置演練
新北市長侯友宜今（24）日到淡水區出席北部萬安46號演習，分別視察防空疏散避難、戰災搶救、戰災民眾安置等演練，致詞時並提到因應國軍模擬共軍可能襲台搶灘淡水河登陸情境，希望全體市民、國民及市府同仁做好事前能夠知道、事中及時疏散、事後做好救災跟救援安置工作，建立全民國防觀念。
記者吳嘉億／新北報導
侯友宜表示，在兩岸之間、台海區域不是很穩定的時刻，在防空演練當中需要不斷強調全民參與、全民國防的目標，新北市政府為了加強全體市民的保護，建立保護體制，強化面對威脅、戰爭來臨時保護自身的能力，為讓民眾找到最近的防空避難所，目前盤點總共有9,779處防空避難所，可容納879萬8千多人，達到新北市人口的2.21倍。
侯友宜說到，演習是讓民眾在災害來臨提醒民眾，事先做好充分認知跟準備，讓市府同仁在演練中熟知如何引導民眾，強調在事前能夠知道、事中及時疏散、事後做好救災跟救援工作，建立全民國防觀念。
侯友宜再說到，近期國軍在相關演練中都是模擬共軍搶灘淡水河情境，也是這次選在淡水舉辦的原因，對於淡水居民如何做好避難，並演練車子一停好，就盡快到防空設施避難，得以安全，從演練狀況中做好防空避難的準備。
新北市政府警察局說明，為了符合「仿真、實地」，進行淡海輕軌大眾運輸系統的疏散避難，並在淡水區市民聯合服務中心行政大樓、淡海新市鎮里鄰及街區道路、淡水區新市國小進行疏散演練，並在防空警報解除後，驗證演練淡海輕軌民生基礎設施遭敵飛彈攻擊後，建築物倒塌、火災、設施損壞等搶救演練及傷患救護，最後於淡水區新市國小開設戰時災民收容救濟站，實際演練戰災民眾收容安置，以規劃「仿真、實地」的戰災搶救、戰時災民收容安置，提醒民眾要隨時有「居安思危」的意識。