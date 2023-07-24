特企／精品健身品牌KX Pilates插旗信義區　微風南山快閃店開幕！

「Define Yourself 我的價值我定義」 引領時尚自信生活！
KX Pilates品牌強調「Define Yourself 我的價值我定義」，期望透過這項專業又動能的訓練模式，從體態到外在妝點，都能由自己定義自信時尚的樣貌。KX Pilates 激勵並幫助人們定義他們想成為的人。因此從澳洲開始，KX Pilates已在全球成功開設了數百間教室。近期台灣因著韓劇開始爆紅，從好萊塢竄起到日韓也開始風行的器械式彼拉提斯，KX Pilates正是採用這類彼拉提斯的訓練方式，幫助學員擁有正確且高效的訓練方式。這次進駐百貨位於台北信義區的微風南山教室，為學員提供舒適的環境和專業的指導。
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開幕活動當天，我們將準備了眾多精彩的亮點。除了嘉賓和品牌VIP體驗教學課程外，我們還與韓國第一運動領導品牌XEXYMIX、Relove女性私密保養精品及讓用戶擁有美麗與自信的星醫美學集團合作，為到店的每位客人準備了精心挑選的禮品：包括KX Pilates 購課金、XEXYMIX 商品折價券、星醫美學保養課程體驗券以及Relove 旅行三步驟。這些來店禮將為學員帶來更多的價值和美好體驗，數量有限贈完為止。
開幕期間限定！KX Pilates微風南山店享受精品健身體驗
驚喜不止於此！KX Pilates微風南山店開幕期間特別推出多項優惠，讓喜愛運動和健康的人們能夠充分享受KX Pilates的獨特魅力。作為新手的您，現在有一個絕佳的機會體驗我們的課程。只需支付$1,899，即可享受為期14天5堂的體驗優惠，原價為$4,000！讓信義區的朋友們充分感受KX Pilates的魅力，更持續享受時尚運動的樂趣。
全台持續展店中 多樣店形打造全民時尚運動新體驗！
KX Pilates目前已經在台灣擁有四家門市，其中包括直營店和加盟店，過去也曾經與健身房合作開設店中店。這次插旗信義區的微風南山店，KX Pikates以進駐百貨商場內的全新快閃形式至2024年。未來KX Pilates將繼續發展並擴展到更多區域，為更多人帶來健康且如時尚精品的運動機會。
無論您是初學者還是有經驗的運動愛好者，KX Pilates微風南山店都將是您實現健康目標的理想場所。我們誠摯邀請您加入我們的大家庭，一同體驗KX Pilates帶來的身心革新。