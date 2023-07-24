特企／守護婦幼健康！博愛馬光高雄首創婦幼中醫　7/22隆重開幕

特企／精品健身品牌KX Pilates插旗信義區　微風南山快閃店開幕！

▲來自澳洲的全球領先健身品牌KX Pilates提供高品質與個人化的運動訓練。（圖／品牌提供）
▲來自澳洲的全球領先健身品牌KX Pilates提供高品質與個人化的運動訓練。（圖／品牌提供）

本報訊

全球知名的健身品牌 KX Pilates 將在7月20日於微風南山2樓開設在台的第四家分店，也是第一家KX Pilates在商場的快閃店形式，於2023年7月21日18:30微風之夜當天舉行開幕活動，邀請台灣知名藝人連靜雯、電視劇演員朱蕾安及多位網紅作為嘉賓出席。他們將與品牌VIP一同參與體驗擁有國際認證執照教師的專業教學課程，在活動中感受到KX Pilates的專業和高品質服務。當天所有參與的嘉賓皆由體能之巔－尹誠彬獨家代言的韓國第一運動領導品牌《 XEXYMIX 傑希米斯》贊助全套運動服飾，讓嘉賓們更能輕易的在KX Pilates課程中展現自身的美麗與自信。

「Define Yourself 我的價值我定義」　引領時尚自信生活！

KX Pilates品牌強調「Define Yourself 我的價值我定義」，期望透過這項專業又動能的訓練模式，從體態到外在妝點，都能由自己定義自信時尚的樣貌。KX Pilates 激勵並幫助人們定義他們想成為的人。因此從澳洲開始，KX Pilates已在全球成功開設了數百間教室。近期台灣因著韓劇開始爆紅，從好萊塢竄起到日韓也開始風行的器械式彼拉提斯，KX Pilates正是採用這類彼拉提斯的訓練方式，幫助學員擁有正確且高效的訓練方式。這次進駐百貨位於台北信義區的微風南山教室，為學員提供舒適的環境和專業的指導。

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精心禮遇　與多方品牌強強聯手為學員預備多樣豪禮

開幕活動當天，我們將準備了眾多精彩的亮點。除了嘉賓和品牌VIP體驗教學課程外，我們還與韓國第一運動領導品牌XEXYMIX、Relove女性私密保養精品及讓用戶擁有美麗與自信的星醫美學集團合作，為到店的每位客人準備了精心挑選的禮品：包括KX Pilates 購課金、XEXYMIX 商品折價券、星醫美學保養課程體驗券以及Relove 旅行三步驟。這些來店禮將為學員帶來更多的價值和美好體驗，數量有限贈完為止。

開幕期間限定！KX Pilates微風南山店享受精品健身體驗

驚喜不止於此！KX Pilates微風南山店開幕期間特別推出多項優惠，讓喜愛運動和健康的人們能夠充分享受KX Pilates的獨特魅力。作為新手的您，現在有一個絕佳的機會體驗我們的課程。只需支付$1,899，即可享受為期14天5堂的體驗優惠，原價為$4,000！讓信義區的朋友們充分感受KX Pilates的魅力，更持續享受時尚運動的樂趣。

全台持續展店中　多樣店形打造全民時尚運動新體驗！

KX Pilates目前已經在台灣擁有四家門市，其中包括直營店和加盟店，過去也曾經與健身房合作開設店中店。這次插旗信義區的微風南山店，KX Pikates以進駐百貨商場內的全新快閃形式至2024年。未來KX Pilates將繼續發展並擴展到更多區域，為更多人帶來健康且如時尚精品的運動機會。

無論您是初學者還是有經驗的運動愛好者，KX Pilates微風南山店都將是您實現健康目標的理想場所。我們誠摯邀請您加入我們的大家庭，一同體驗KX Pilates帶來的身心革新。

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