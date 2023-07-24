分手能當朋友？SHINee Key認為男女有純友誼：我跟太妍會泡半身浴
韓團SHINee於6月發薪專輯《HARD》回歸樂壇，成員珉豪、泰民、Key在節目討論昔日作品〈One for Me〉的歌詞意境，3人對於男女分手後是否還要聯繫、男女之間有無純友誼提出不同見解，Key認為男女有單純的友誼，更以自己舉例說：「我可以跟太妍（好友）做半身浴。」一番話引起熱議。
記者陳雅蘭/綜合報導
〈One for Me〉歌詞講述女生被另一半拋棄後，打給愛慕自己的男友人訴苦求安慰，泰民覺得女生行為「太壞」，Key也覺得這已經違背做人的基本道德，直言這是在調情。此外，歌詞也探討男生該不該主動告白，珉豪則認為時機到了，男生就該主動出擊。
3人話鋒一轉，泰民覺得男女之間「沒有純友誼」，Key卻持不同看法，他說：「我可以跟太妍做半身浴。」泰民聽完感到震驚問：「真的假的？」Key加碼補充若自己分手，也是會打電話給太妍，但大家都知道他跟太妍是出名的好朋友，「那這樣也是在跟太妍調情嗎？也有可能不是啊」。
對於Key的發言，許多網友反應過度，不少歌迷就出面幫忙解釋，表示男女洗半身浴是出自節目《無限挑戰》的迷因，是指異性關係好到一起洗澡也不會出事的意思。