杜蘇芮颱風持續增強 侯友宜召開整備會議落實防颱整備
針對杜蘇芮颱風持續增強，新北市長侯友宜今（24）日下午在前往淡水視察萬安演習後，隨即返回市府召開災害應變中心整備會議，要求相關機關及各區公所進行各項防颱整備工作及自主檢核，切勿掉以輕心，務必提高警覺加強準備。
記者吳嘉億／新北報導
侯友宜表示，根據中央氣象局最新資料顯示，杜蘇芮颱風是這四年來影響台灣最大的颱風，各單位要密切且嚴加戒備，杜蘇芮颱風目前持續擴大當中，根據新北市氣象協力團隊（天氣風險公司）預判分析，預測新北市雨勢最大區間為周四（27日），預估氣象局發布警報的時間大約會是在周三下午2點30分到6點半，預估對新北市的陸地造成部分影響。
侯友宜提到，市府將會密切關注氣象局動態訊息，如氣象局針對北部海域發布海上颱風警報時，新北市將發布限制進入包含山區、海邊及河岸等較危險區域的警戒公告，請新北市民注意相關公告，避免進入警戒區域，導致生命財產遭遇危害。
新北市政府表示，因應本次颱風來襲，相關機關及各區公所已進行各項防颱整備工作及自主檢核，包括防汛備料與機具整備、抽水站抽水機組試運轉及橫移門測試、災害潛勢地區預置機具規畫、測溝清淤、防救災裝（設）備器材檢查及孤島整備等；另外針對尚在進行中之各項復建及破堤工程，做好相關防颱措施，提醒相關單位加強歷史災點預防性措施，避免災情發生。