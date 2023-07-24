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鴻海收購德國ZF集團50%股權　擴大客戶群及相關供應鏈商機

▲鴻海與德國ZF集團今（24）日宣布建立合作夥伴關係，雙方將各持有50%股權。圖左為ZF執行長 Holger Klein，圖右為鴻海電動車策略長Jun Seki。（圖／鴻海提供）
▲鴻海與德國ZF集團今（24）日宣布建立合作夥伴關係，雙方將各持有50%股權。圖左為ZF執行長 Holger Klein，圖右為鴻海電動車策略長Jun Seki。（圖／鴻海提供）

記者許家禎／台北報導

鴻海與全球最大的汽車供應商之一ZF Friedrichshafen AG （ZF集團）今（24）日宣布在乘用車底盤系統建立新合作夥伴關係，雙方將各持有50%股權，由於目前ZF底盤在汽車市場已經具有的優質客戶群以及市場份額上，因此這一項合作將加速並擴大雙方與頂級汽車客戶以及相關供應鏈商機，雙方合作將充分利用彼此優勢，開拓在傳統汽車以及電動車產品範疇。

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鴻海將收購 ZF Chassis Modules GmbH 50%的股權，其為ZF集團旗下製造與組裝乘用車車軸系統子公司，目前企業價值約10億歐元。本交易在ZF Chassis Modules GmbH重組完成後始進行股權交割，實際支付金額按雙方約定之調整項目確定後決定之。

鴻海指出，藉此雙方將建立戰略合作夥伴關係，奠基於目前ZF底盤在汽車市場已經具有的優質客戶群以及市場份額上，未來將可以再進一步擴大ZF底盤的市場商機，也為鴻海在汽車領域拓展新的前景。此次合作將充分利用彼此優勢，開拓在傳統汽車以及電動車產品範疇。

鴻海董事長兼執行長劉揚偉表示，未來公司還會持續與ZF集團攜手，在運輸和移動領域探索更多的合作機會。目前ZF Chassis Modules GmbH 企業價值大約10億歐元。ZF與鴻海本次的合資協議， 將在簽署完成並獲得相關監管部門批准後，預計六到九個月內交割。

ZF Chassis Modules GmbH 為一家全球性科技公司，為乘用車、商用車和工業技術提供系統，也是全球第三大 Tier-1，為全球頂級車商提供服務，其前三大客戶為Mercedes、BMW及Stellantis，2023年營收預計將超過40億歐元。目前在全球各地擁有25個據點以及約3,300名員工，其中100名員工在德國，此次雙方合作。

ZF Chassis Modules GmbH在新車工程設計階段即參與規劃，有利鴻海掌握客戶Product Roadmap，有望建立與車廠關係及Design-in 機會。


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