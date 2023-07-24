鴻海收購德國ZF集團50%股權　擴大客戶群及相關供應鏈商機

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鴻海指出，藉此雙方將建立戰略合作夥伴關係，奠基於目前ZF底盤在汽車市場已經具有的優質客戶群以及市場份額上，未來將可以再進一步擴大ZF底盤的市場商機，也為鴻海在汽車領域拓展新的前景。此次合作將充分利用彼此優勢，開拓在傳統汽車以及電動車產品範疇。
鴻海董事長兼執行長劉揚偉表示，未來公司還會持續與ZF集團攜手，在運輸和移動領域探索更多的合作機會。目前ZF Chassis Modules GmbH 企業價值大約10億歐元。ZF與鴻海本次的合資協議， 將在簽署完成並獲得相關監管部門批准後，預計六到九個月內交割。
ZF Chassis Modules GmbH 為一家全球性科技公司，為乘用車、商用車和工業技術提供系統，也是全球第三大 Tier-1，為全球頂級車商提供服務，其前三大客戶為Mercedes、BMW及Stellantis，2023年營收預計將超過40億歐元。目前在全球各地擁有25個據點以及約3,300名員工，其中100名員工在德國，此次雙方合作。
ZF Chassis Modules GmbH在新車工程設計階段即參與規劃，有利鴻海掌握客戶Product Roadmap，有望建立與車廠關係及Design-in 機會。