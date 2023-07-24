頭痛、失眠…自律神經失調！　五分鐘判讀是不是「心率變異」

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壓力與不健康生活習慣 自律神經失調主因衛生福利部草屯療養院心腦醫學中心主任郭博昭表示，壓力與不健康的生活習慣是引發自律神經失調重要因素。現代人生活節奏快，工作求學與人際互動的競爭壓力，長期熬夜使用手機電腦等3C產品，加上沒有適當休息與運動，自律神經失調屢見不鮮。
而自律神經遍佈身體各個器官，因此自律神經失調的症狀千變萬化，如失眠、頭暈、頭痛、口乾、心悸、冒汗、胸悶、噁心、肌肉痠痛、呼吸困難等等，都可能是自律神經失調所造成的。
身體、心理疾病皆可能造成 自律神經失調應就醫評估另外，各種身體與心理疾病都可能導致自律神經失調，如心臟病、憂鬱症、焦慮症等，可說是千面女郎，也造成民眾不知道自己就醫應該要看哪一科。如果出現上述症狀，但是看醫生初步做身體檢查都找不出原因，可以到精神科或身心科做自律神經的功能評估。
「心率變異」可測量神經異常 五分鐘協助判斷草屯療養院院長藍祚鴻表示，自律神經的功能無法直接測量，但是目前可以經由類似心電圖的儀器測量心跳，再計算出心率變異(Heart Rate Variability, HRV)，得到交感神經與副交感神經的功能是否有異常或不平衡。
郭博昭教授是國內研究HRV的先驅，著作等身，演講內容深入淺出，把自律神經失調的模糊概念，經由儀器檢查的簡明圖表報告，能夠讓一般人快速的理解。心率變異(HRV)檢測體驗，5分鐘就能夠檢查完成拿到自己的自律神經檢查報告，非常方便快速。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58581
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