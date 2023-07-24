網球金恩盃／大滿貫球后謝淑薇大秀截擊技術　中華隊橫掃新加坡

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謝淑薇上一次身穿中華隊球衣出賽，是2016年在泰國華欣舉行的聯邦盃亞大區一級，當年里約奧運、2020杜拜聯邦盃亞大區一級賽以及2021東京奧運，謝淑薇均因不同因素，錯失代表國家出賽機會。
今年金恩盃，謝淑薇第一天就在無關勝負的第三點雙打搭配小她19歲的華裔女將盧曼琳，睽違7年後首度披上中華隊戰袍登場，雖然首盤一度以1-3落後，最終這組「老少配」仍以6比3、6比1擊敗唐穎珊/葉慧琦，打出好的開始。盧曼琳的金恩盃處女秀竟然是搭配大滿貫冠軍，還以直落二贏球，羨煞不知多少人。
盧曼琳說：「能和淑薇姊搭檔，的確讓我驚奇不斷，就在我比賽一開始表現不佳的時候，淑薇姊仍然非常鎮定，並且持續鼓勵我。」賽後盧媽也很驕傲地在臉書PO上女兒的金恩盃初體驗：「贏得一場雙打賽需要什麼？我猜就是能讓六座大滿貫冠軍謝淑薇成為搭檔。」
新加坡選手葉慧琦現年27歲，目前在銀行擔任將交易員，她說能和大滿貫冠軍交手是莫大的榮幸，平常都用英文溝通的她用了「intimidate」來形容謝淑薇，也就是既讓人尊敬又令人畏懼，「我打了十幾年球，從未和這麼厲害的選手對陣過，她的球全部都很低，而且很多是下旋，比賽時她有很多戰術，有時會用力打，有時又會又碰的，令人難以捉摸。」
新加坡另一選手唐穎珊現年17歲，只是一位要升高二的學生，她說這是她第一次和大滿貫冠軍比賽，不知道是不是最後一次？她表示謝淑薇的預測能力很強，經常知道她們要把球往哪打，而且網前手感非常細膩，常常小角一勾，她們兩人怎麼跑都救不到。「雖然謝淑薇發球速度並不快，但落點都很準，也讓我們吃足苦頭。」
教練何智仁賽後表示，謝淑薇和盧曼琳第一盤前面算是磨合期，後來便漸入佳境，我提醒盧曼琳一些雙打觀念，她也都聽得進去，之後就越打越好。加上兩人在技術上本來和對手就有一些落差，能夠贏球都是好事。
對於兩場單打的分析，何智仁指出，第一點詹皓晴無論在經驗和技術上都比對手優秀，處理球的方式也不一樣，「我在今年法網時就有詢問皓晴，金恩盃是否可以扛起單打重任，她說沒有問題，會配合安排。」次役是詹皓晴生平第一次在金恩盃擔任單打任務，她說很開心能拿下勝利，單雙打她都沒有問題，「反正就是盡力去打，配合團隊。」
何智仁認為李珮琪首盤雖然給對手吃蛋，但第二盤專注度掉了一點，加上天氣熱，出手太快，稍嫌急躁，因此失誤突然增多。而對手敢放開打，能拚一分是一分，所以比數一度拉得很近，「但我相信就算打到第三盤，珮琪的勝算仍然很高。」